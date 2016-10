Notícia De firma en firma per la causa L’avortament, la baixa maternal i el Centre de Congressos, entre els temes que es pregunten L’estand de Som com Som i Stop Violències a la Fira d’Andorra la Vella. Autor/a: C. P.

Iniciatives endegades a la plataforma en línia Change.org, recollides de firmes en els estands de la Fira o pel carrer, el boca a boca... Tot s’hi val perquè la ciutadania faci sentir la seva veu.



Fa unes setmanes, EL PERIÒDIC va avançar que l’entitat Stop Violències reprenia la campanya per recollir firmes a favor de la despenalització de l’avortament «en tres supòsits mínims (embaràs per violació, malformacions del fetus i perill per a la vida de la gestant)» i que a la Fira d’Andorra la Vella intensificaria la tasca. En tres dies d’activitat, les sòcies i col·laboradores de l’entitat han recollit unes 2.000 signatures. La campanya continuarà uns mesos.



Stop Violències ha compartit l’estand amb Som com Som, l’entitat que defensa els drets de les persones LGBTIQ i que dóna suport a la iniciativa per despenalitzar l’avortament. A més, Som com Som ha col·laborat activament durant la Fira en la recollida de firmes per promoure una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per aconseguir que la CASS allargui la baixa de maternitat fins als sis mesos. La campanya va començar a internet, amb una iniciativa d’Ariadna Noria a Change.org, en què argumenta que «112 dies no són suficients per tenir cura d’un nadó ja sigui fent alletament artificial o bé matern. La baixa i /o alletament hauria d’arribar com a mínim fins als sis mesos tal i com recomana l’OMS i prolongable a l’any amb reducció o no salarial». A la recollida en línia s’han aconseguit més de 3.000 firmes, però durant el cap de setmana a la Fira se n’han recollit alguns centenars més.



Plataforma en línia



Una altra iniciativa recent que s’ha creat a la ja esmentada web Change.org és a favor del Centre de Congressos. L’anomenada Plataforma ciutadana a favor del Centre de Congressos d’Andorra la Vella argumenta que no s’ha de privatitzar l’equipament perquè «no aporta cap benefici per a la majoria de la nostra comunitat», «perdem qualitat de vida» , «la rendibilitat d’un equipament social i cultural no s’ha de mesurar en termes econòmics» i, a més, «el projecte no va ser exposat a la ciutadania en cap programa electoral».



Les recollides de firmes, però, no són vinculants, i només amb un nombre considerable que demostri la sensibilitat de la ciutadania envers un tema pot servir per pressionar el poder legislatiu i les institucions perquè tinguin en compte l’opinió de la gent i s’actuï amb conseqüència.



Amb un nombre destacat de firmes es pot entrar una iniciativa parlamentària perquè el Consell General debati la proposta ciutadana o demanar a un grup parlamentari per a que insti al debat.



I, vosaltres, a quina causa doneu suport?