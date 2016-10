Notícia Continua a la presó el jove que volia matar l’exparella El jutjat de la Seu va decretar reclusió pel risc real de fuga Un policia entra a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional sense fiança per al jove que va provocar un accident de trànsit per intentar matar la seva exparella, que l’acompanyava al vehicle en el moment dels fets. La sala ha rebutjat el recurs presentat contra la decisió del jutjat de la Seu d’Urgell número 1, en funcions de guàrdia, que va ordenar la presó del jove el passat 28 de juny en considerar que hi ha risc real de fuga.



Els Mossos d’Esquadra van detenir el noi, de 23 anys i veí de Josa i Tuixent, després de provocar intencionadament un accident de trànsit a la N260, al municipi de Ribera d’Urgellet, la nit del 26 de juny. La noia que anava de copilot va explicar que el conductor era la seva exparella i que anaven junts perquè ell li havia demanat de parlar. Un cop en marxa, el jove li va dir que moririen i va xocar contra un tot terreny que circulava en direcció contrària. La topada va provocar diversos ferits de consideració, però cap víctima mortal. Els tres ocupants del tot terreny van patir ferides més lleus, però la noia va haver de ser ingressada i intervinguda quirúrgicament de diverses lesions. El conductor també va resultar ferit i va ser ingressat a l’hospital de la Seu.



El jove va ser detingut acusat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi dolós, en grau de temptativa, un delicte de danys i tres delictes lleus de lesions. L’home va admetre els fets quan va ser detingut.