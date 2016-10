El Lusitans fa oposicions per a candidat seriós al títol a la Lliga Grup Becier

La Lliga Grup Becier continua mostrant una cara vibrant, molt poc vista en edicions anteriors. Resultats igualtats amb gols en els últims minuts i tres equips al capdavant que amb dificultats, no han fallat. És el cas del Lusitans les Barques, que ahir va fer oposicions per a candidat seriós al títol. Es va endur tres punts d’aquells que donen crèdit davant el vigent campió, el Don Denis Santa Coloma, que no acaba de trobar el nivell adequat per lluitar per ser al capdavant de la classificació, tot i que tampoc és que estigui massa lluny. A quatre punts.



L’equip de Raúl Cañete va haver de remuntar un gol d’Iban Parra al minut 11. Abans del descans ja havia empatat mitjançant Pedro Muñoz i en la segona part Riera va refermar la remuntada al 54. Els de Richard Imbernón no es van donar per vençuts i de nou Parra va marcar de penal per fer el 2-2 però ja en el descompte, Riera va fer esclatar d’alegria la parròquia lusitana.



Els altres dos colíders tampoc no van fallar, tot i que van haver de patir de valent per sumar els tres punts. La UE també va guanyar sobre la botzina, amb un gol de Jordi Rubio al minut 90 i contra un Assegurances Generals FC Ordino que no aixeca el cap i es manté cuer amb només un punt en cinc jornades. També va guanyar per la mínima el Tic Tapa Sant Julià en un partit d’aquells de lluita en el qual va ser suficient el gol de Fabio al minut 16.



El The New 1978 Engordany és l’únic que ha guanyat amb certa comoditat, amb un 0-3 contra el Jenlai. Rafa Martins amb dos gols (minut 32 i 46) i Jorge Pinto treuen els de Pepe Mengual de la zona de promoció de descens i el situen en la part mitja de la taula.