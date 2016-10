Mirar la classificació de la Lliga Endesa és un goig

El MoraBanc va obtenir dissabte a la nit una victòria de prestigi que permeten mantenir un balanç positiu de 3 triomfs i 1 derrota i que el manté en la zona noble de la classificació malgrat tenir un partit menys que la majoria d’equips, després de descansar en la primera jornada.



Tot i que això no ha fet més que començar i que la classificació ara mateix és poc més que anecdòtica, fa goig veure-la, amb l’equip de Peñarroya en la zona de play-off i entre rivals de la talla de l’Unicaja, el València, Bilbao, Baskònia Barça, Tenerife o Reial Madrid, nou líder i l’únic que conserva la condició d’invicte. Ben al contrari que la Penya, que és el cuer i no ha guanyat cap partit.

El Poliesportiu acaba amb la condició d’invicte del colíder

Havien caigut Herbalife Gran Canària i Divina Seguros Joventut, i dissabte va passar per la pedra el Dominion Bilbao Bàsket. El fortí tricolor del Poliesportiu d’Andorra va posar punt i final a la condició d’invicte del colíder i va permetre el MoraBanc doblegar un rival contra el qual mai havia guanyat en partit oficial, a més de continuar impressionant en les primeres jornades de la Lliga Endesa 2016-2017 amb un bagatge de 3-1.



El més sorprenent és que ahir el líder va ser algú que s’està confirmant com la revelació de l’ACB: Beka Burjanadze. 16 punts, tres rebots, dues assistències i 22 de valoració en 20 minuts el van avalar com el líder de l’equip que dirigeix Joan Peñarroya. Fitxat del Corunya (LEB Or), sembla que porti tota la vida jugant a l’ACB.



Només cal veure els parcials de cada quart per fer-se un a la idea de la terrible igualtat i emoció que van oferir els dos equips al llarg dels 40 minuts. El primer, el de més diferència de tots quatre (22-19) va acabar sent decisiu, sobretot perquè els tricolors van capgirar un 5-11 en contra als minuts inicials, de la mà del sempre més que correcte Nacho Martín i un (per fi) imponent Antetokounmpo.



Els dubtes van aparèixer en l’equip visitant i el MoraBanc, amb instint assassí, va posar la directa fins superar la barrera dels deu punts d’avantatge gràcies a un triple de Walker (33-21) però l’incombustible Mumbrú va sostenir els seus per reduir considerablement les distàncies fins arribar al descans amb un igualat 43-39.



Tabu i Hervelle van vorejar la remuntada només començar el segon quart (43-44), augmentava l’exigència en un partit que s’havia convertit en un intercanvi de cops, ple d’anades i tornades en pista i al marcador, amb un MoraBanc que resolia amb recuperacions la nefasta punteria que estava exhibint des del triple i que va acabar amb un paupèrrim 3 de 19.



Amb 61-56 i un Bilbao que es resistia a morir es va entrar en el quart període. Eric va aconseguir igualar les coses a menys de vuit minuts per al final (63-63) però Walker va culminar un parcial de 9-0 que semblava ser definitiu (72-61, minut 36). Però no. El colíder estava invicte per alguna cosa i Tabu tornava a igualar (81-81) a 55 segons per al final. La defensa, però, va funcionar a la perfecció i Shermadini i Navarro, des del tir lliure, van fer esclatar l’alegria a una grada que està encantada perquè el seu equip juga bé i, sobretot, guanya.