Notícia Andorra somia dempeus a arribar a les semifinals de l'Europeu sub-20 El combinat que dirigeix Roger Corral debuta avui amb Itàlia i s'ha d'enfrontar també amb Anglaterra i Portugal a la lligueta inicial

La selecció d’Andorra sub-20 d’hoquei patins debuta avui a l’Europeu que es disputa a Suïssa a dos quarts de tres enfrontant-se a Itàlia. L’objectiu del combinat entrenat per Roger Corral és competir al màxim i lluitar per passar a les semifinals. Corral aspira a que els seus pupils donin un pas endavant: "Darrerament ens hem quedat als quarts i enguany volen saber què és jugar les semifinals. Seria un premi brutal".



Els internacionals, que fa 14 anys que juguen junts i tenen un sistema definit, s’enfronten avui als italians, que compten amb més experiència, tot i que els dos darrers matxs han acabat amb empat a un. Demà juguen contra Anglaterra, el rival més assequible, segons Corral, i dimecres lluitaran amb una altra potència que aspira al títol, Portugal, un esglaó per sobre dels andorrans, "però a un sol partit pot passar de tot".