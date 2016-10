Els funcionaris reiteren la demanda de dimissió del ministre Alcobé

La Plataforma de Funcionaris insisteix en demanar al cap de Govern, Toni Martí, que accepti la dimissió del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, per tal de «posar fi a una situació que ni els sindicats ni els treballadors de la Funció Pública entenen».



A través d’un comunicat de premsa emès ahir, la Plataforma reitera la seva preocupació després que Alcobé expliqués que va compaginar durant més d’un any i mig la seva feina com a ministre amb la d’economista per a Banca Privada d’Andorra (BPA). Els funcionaris recorden que la llei no permet treballar alhora com a membre del Govern i per una entitat privada. En aquest sentit, remarquen que estan «indignats» davant «de l’evident prova que un ministre ha infringit una llei i aquest continua ostentant el seu càrrec com si no hagués passat res».



Alcobé va assegurar dimarts passat en declaracions als mitjans de comunicació que tenia una «molt bona relació» amb el col·lectiu i que seguirien treballant «en plena col·laboració». Unes afirmacions que tenien lloc un dia després que la plataforma fes pública per primera vegada la seva opinió sobre la necessitat de dimissió del titular d’Administra Pública. Per això, els sindicats remarquen que la petició perquè deixi el càrrec es va dur a terme «per part de tots els sindicats de l’Administració Púbica» i no entenen el per què el ministre «eludeix el tema i respon que la relació amb els sindicats és cordial, que té plena capacitat per dur a terme la reforma de la Llei de la Funció Pública i que els sindicats continuaran col·laborant amb ell i participaran de la llei». A més, sentencien que Jordi Alcobé «s’equivoca del tot donant aquesta resposta».



A través del document, els representants del col·lectiu volen deixar clar que no pretenen «ni obrir una guerra amb els poders públics, ni posar en dubte la capacitat del ministre en dirigir el procés de reforma d’una llei, i encara menys afirmar que no participaríem d’aquest procés». Amb tot però, consideren que és la seva obligació «denunciar fets que al nostre parer no haurien de quedar impunes».



Seguint amb la mateixa línia argumental exposada la setmana passada, els sindicats es pregunten «com una persona que no respecta la norma que regula les incompatibilitats derivades de la seva funció pública pot pretendre impulsar una reforma legislativa d’aquesta envergadura», així com «quina credibilitat tindrà en el moment de negociar quina o quines han de ser les sancions pels treballadors de l’Administració Pública que infringeixen la normativa que regula les seves actuacions».



Per tot plegat entenen que es tracta «d’un tema molt més profund que la capacitat d’un ministre en dur a terme un pro de la bona relació que pugui tenir amb els òrgans sindicals», ja que «entren en joc temes d’ètica i de responsabilitat dels poders públics davant de possibles infraccions legals».

l’oposició insisteix amb la dimissió / D’altra banda, des d’SDP insisteixen també en què Alcobé ha de deixar el seu lloc dins del Govern. Així, el conseller general, Víctor Naudi, va reiterar que «la llei s’ha de complir i punt» i que no entèn «els motius pels quals s’aferra d’aquesta manera a la cadira». Tot plegat, va assegurar, únicament fa «un mal favor al país».



En el mateix sentit es va manifestar el secretari general de Liberals d’Andorra (Ld’A), Amadeu Rossell, que va posar en relleu que «és vergonyós» mantenir Alcobé com a ministre. «No vull viure en un país on tothom es salta la llei, uns per encobriment i els altres per falta», va sentenciar.



Des del PS també van reafirmar el seu suport amb la Plataforma de Funcionaris, tal com ja van exposar la setmana passada. La consellera Rosa Gili va insistir en què «tenen tota la raó i és totalment legítim» que demanin la dimissió del ministre. «Si ni els ministres respecten les lleis, ja podem plegar tots», va opinar.



Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va evitar dijous passat contestar a les preguntes dels periodistes sobre la disposició del càrrec d’Alcobé. Martí va informar que fins la propera sessió parlamentària prevista pel 10 de novembre no respondrà sobre la qüestió.