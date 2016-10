La Seu acull el primer congrés anual de cuina de les comarques

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir la primera edició de Gastropirineus, les jornades professionals de la cuina dels Pirineus, que neixen amb la voluntat de ser «una trobada professional dedicada als productes agroalimentaris i a la cuina de muntanya», segons va detallar el consistori.



Durant aquests dos dies, i seguint un programa molt variat i interactiu, en la part més teòrica hi intervindran ponents del món acadèmic i de l’investigació, com el doctor Màrius Rubiralta director del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, Toni Massanés de Fundació Alícia i el doctor Jesús Contreras catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de l’Alimentació del Parc Científic.



Pel que fa a les sessions de cuina en directe, cada comarca estarà representada per un cuiner que elaborarà un plat emblemàtic del seu territori amb productes de proximitat, amb una sessió magistral de cloenda a càrrec de Nando Jubany. I en la part de producte i com experts, hi haurà tallers a càrrec d’Enric Canut, expert en formatges, i Pep Nogué.

Una nova etapa de cuina / Durant l’acte de presentació, l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va manifestar la seva satisfacció per haver pogut acollir aquest esdeveniment tan important, que vol ser preludi d’una nova etapa en la cuina i la gastronomia pirinenques, i la va destacar com una activitat «innovadora i puntera, emmarcada en un territori amb molta producció agroalimentària de qualitat».

A més Batalla va recordar que la Seu ja genera des de fa anys accions i activitats «gastronòmiques i culinàries prou reconegudes», va fer esment de que aquesta «és l’única ciutat d’Europa amb tres productes amb denominació d’origen protegida», i finalment va celebrar que Gastropirineus involucrarà a bona part de la població, i molt especialment al sector del turisme i de la restauració, per tant, «també ha de ser una bona marca per a conèixer el territori a través de la seva bona cuina».



D’altra banda, director de Gastropirineus, Francesc López, va explicar que la intenció és crear les bases per la marca Cuina del Pirineu, iniciar treballs de recerca i recuperació de productes, i obrir les jornades a tots els que vulguin compartir i aportar els seus coneixements i inquietuds a l’entorn dels temes centrals del programa.



López va destacar que hi ha «l’objectiu de millorar la competitivitat dels professionals i les empreses dels sector enogastronòmic del nostre Pirineu mitjançant l’increment de la qualitat dels productes i dels serveis oferts, agraint la bona rebuda el projecte per parts de totes les institucions implicades, i del sector , donat que en bona part, en seran els grans protagonistes».



Finalment, el director executi de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, va deixar clar que Gastropirineus «neix per quedar-se, és una de les accions més destacades que s’ha fet en motiu de la designació de Catalunya Regió com a Europea de la Gastronomia 2016, i que ha de sumar per aconseguir que la gastronomia del Pirineu sigui un element de competitivitat permanent per garantir i retenir el turisme».



En definitiva, Torrent va matisar que cal «treballar plegats perquè a partir d’accions com aquesta que vinculen tot un territori, es pugui posicionar Catalunya al món també com a destí de muntanya, i que la marca Pirineus vagi vinculada al bon nivell de la gastronomia de tot territori».

Primera acció / Gastropirineus és la primera acció transversal concebuda per potenciar, promocionar i posar en valor la cuina i la gastronomia del Pirineu català.

Des de la Vall d’Aran i fins a la Garrotxa, cuiners i experts del sector de totes les comarques pirinenques seran els protagonistes d’aquestes primeres jornades adreçades als professionals d’aquestes contrades i del sector, amb sessions tècniques, i cuina en directe.



Durant la setmana de celebració de les jornades, restaurants de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, elaboraran un Menú Gastropirineus, per a que els visitants i participants puguin degustar plats propis de cuina tradicional de temporada d’aquesta zona, amfitriona de l’esdeveniment.



El primer acte, i que serà el tret de sortida de les jornades, serà el Sopar de les Estrelles del Pirineu, que es farà el diumenge dia 13 al Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell, i en el que hi participaran els restaurants Les Cols d’Olot (2 estrelles Michelin), Ca l’Enric de La Vall de Bianya (1 estrella Michelin), Els Casals de Sagàs (1 estrella Michelin), la Fonda Xesc de Gombrèn (1 estrella Michelin), el restaurant L’Estany Clar de Berga (1 estrella Michelin), a més del restaurant del Relais&Châteaux El Castell de Ciutat.