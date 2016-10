El Parc Natural senyalitza els arbres monumentals

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha començat a senyalitzar els nous arbres declarats monumentals per la Generalitat. Dels 59 arbres que han rebut recentment aquesta distinció a tot Catalunya, prop d’un terç, 17, són dins de l’espai natural pirinenc, a cavall del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, segons informa RàdioSeu. També n’hi ha tres al Parc Nacional d’Aigüestortes.



Els tres avets de la Coma de Perosa, utilitzats des d’antic com amorriadors del bestiar i sentinelles de la vall de Bonabé són els primers que s’han senyalitzat. Aquests arbres, segons explica l’ACN, són propietat de l’EMD d’Isil i Alós d’Isil. Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ha explicat que la seva declaració respon en un primer lloc a la necessitat de garantir-ne la protecció i posteriorment a la contribució com a patrimoni natural i dinamització del territori.



Garriga també ha recordat que «aquests grans gegants de fusta» són un reclam turístic molt important. De fet, el més gran dels avets de la Coma Perosa mesura 33,9 metres d’alçada i té un tronc amb un perímetre de 4,70 metres, l’equivalent a un cotxe convencional.

Monuments de l’Alt Urgell / A l’Alt Urgell actualment hi ha quatre arbres declarats com a monumentals. A l’entorn del Parc Natural hi ha l’Alzina de Can Cotet (15 metres d’alt i 3,35 de tronc), situat davant la Borda Cavallé, a la Farga de Moles (les Valls de Valira).



També tenen aquest reconeixement l’Alzinera de Coma Servera, a Montant de Tost (Ribera d’Urgellet), els Pins Vells de l’Arp, a Sorribes (la Vansa i Fórnols) i els roures dels Vilars de Valldarques (Coll de Nargó), dos exemplars que arriben a una alçada de 26 metres, amb un tronc de 4,80 metres de perímetre.