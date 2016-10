El Superior denega l’apel·lació de Miquel contra la presó provisional

El Tribunal Superior (TS) va desestimar ahir el recurs d’empara presentat per l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, contra la tercera pròrroga de presó provisional decretada per la batlle instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance.



Miquel apel·lava contra la decisió d’ajornar el seu empresonament argumentant que s’estava vulnerant el seu dret a la llibertat. Actualment, l’exconseller delegat de l’entitat bancària compleix la darrera pròrroga de presó preventiva que la batlle podia acceptar a demanda del Ministeri Fiscal i que finalitza aquest novembre. Fins ara, tots els recursos presentats per Joan Pau Miquel han estat denegats.

El passat mes de setembre, i després de rebutjar centenars de proves i diligències que els advocats de les diferents parts van sol·licitar un cop notificat l’aute de processament a l’agost, Mingorance va decidir tancar definitivament la investigació i elevar el sumari al Tribunal de Corts (TC).



Fet aquest pas, correspon ara al TC preparar el judici oral, per la qual cosa disposa d’un període de temps màxim d’un any. Durant aquests mesos, l’exconseller delegat de l’entitat bancària podria veure prorrogada un any més la presó provisional si aquesta darrera instància així ho decideix i fins que se celebri el judici.



En cas contrari, Joan Pau Miquel sortiria en llibertat el mes de novembre quan acaba el període de pròrroga extraordinària dictada per la batlle.

25 processats / L’aute de processament va decretar finalment 25 processats entre els quals es troben exdirectors, exdirectius i exgestors de BPA per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Els principals inculpats en la causa són Joan Pau Miquel, Luis Pablo Laplana, Xavier Mayol, Mauricio Escribano, Sergi Fernández, Santiago de Rosselló, Isabel Camino, Francesc Xavier Domingo i Amaya de Santiago. S’hi sumen, a part, 16 persones més. L’únic tancat al Centre Penitenciari fins ara és Joan Pau Miquel.