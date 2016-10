El Tribunal Superior desestima el recurs de la Fiscalia en el ‘cas Bruni’

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència que va dictaminar el Tribunal de Corts, el passat 27 d’abril, a l’exmarit de la doctora Rosa Maria Bruni. L’acusat va ser condemnat per un delicte major de sostracció de menors, en concret, per segrestar la seva pròpia filla, fruit del matrimoni amb Bruni.



Després de celebrar el judici, Corts va imposar a l’exmarit de la doctora una pena d’un any de presó condicional, així com el pagament de les despeses processals causades, amb inclusió de les ocasionades per la representació lletrada de l’acusació particular. La Fiscalia, però, va presentar un recurs contra dita sentència al·legant que els fets no s’haurien d’haver jutjat a Andorra, ja que s’havien jutjat prèviament a Alemanya, d’on és originari l’acusat.



Amb tot, el Ministeri Fiscal va demanar que s’arxivés el cas, mentre que la defensa de la doctora Bruni va considerar que els fets s’havien ocasionat al Principat i que, per tant, era lícit que es jutgessin també al país. Finalment, però, el recurs va ser ahir desestimat. Per tant, el Tribunal Superior referma la sentència interposada.

Antecedents / Els fets es remunten a l’any 2011, quan Tinnemann (l’exmarit de la doctora Bruni) va segrestar la seva filla aprofitant una de les seves visites quan la nena es trobava interna al centre d’acollida de La Gavernera. El fet va tenir lloc després que la neuropsiquiatra infantil ingressés al centre penitenciari de la Comella, resultat de l’ordre de recerca i captura que es va activar des d’Alemanya pel segrest de la menor, una denúncia que havia presentat l’exmarit.



Amb motiu de l’ingrés de Bruni a la presó, la nena va quedar sota la tutela de l’Estat i, en una de les visites concertades, el pare va aprofitar per endur-se-la a Alemanya, on encara resideix.

Satisfacció per la condemna / Tot i que en un principi la defensa demanava sis anys de presó i sis mesos d’arrest, en el moment de la resolució l’advocat de Bruni es va mostrar satisfet, «perquè almenys l’han condemnat i això ja ens obre més vies».



D’altra banda, la mateixa Bruni ja va destacar en diverses ocasions que en el cas d’obtenir una resolució de condemna, demanaria una indemnització a les autoritats considerant que no es va protegir del tot la seva filla i se’ls va vulnerar –tant a ella com a la nena– el dret a la dignitat.