S’apropa un hivern càlid

Grandvalira obre el 26 de novembre i Vallnord, el 2 de desembre Tot queda subjecte a les condicions meteorològiques però les dues estacions d’equí andorranes ja tenen una previsió d’obertura de les seves pistes. Grandvalira serà la primera en obrir les seves portes; ho farà el dissabte 26 de novembre. Vallnord esperarà una setmana més i ho farà, tant a Pal-Arinsal com a Arcalís, el divendres 2 de desembre. Totes dues sí coincidiran, segons la previsió, en la data de tancament. Serà el dilluns de Pasqua, que cau en 17 d’abril.



Un hivern càlid en temperatura i normal a nivell de precipitacions. Aquest és el pronòstic de temps que va augurar ahir el Servei de Meteorologia en exclusiva a EL PERIÒDIC D’ANDORRA de cara a la temporada d’hivern que s’apropa.Això vol dir que en comparació a l’any passat i en termes de turisme de neu, la cosa millorarà. S’esperen temperatures similars de mitjana, però segons apunten des del Servei de Meteorologia Joan Jané, Guillem Martín i Toni Molné, «l’hivern passat va ser sec, gairebé no es van produir precipitacions. Al novembre va nevar però al desembre gairebé no va passar res, les estacions no van recollir més de cinc litres per metre quadrat i això és extremadament poc. Aquest any torna la normalitat».Això significa que hi hauran les mateixes dificultats per conservar la neu a Vallnord, Grandvalira i Naturlandia però pel fet d’estar per sobre dels 1.500 metres del nivell del mar, les precipitacions acostumen a arribar en forma de pols blanc i, per tant, se n’espera més quantitat. Serà una temporada d’esquí més bona ja que també s’ha de tenir en compte que les previsió s’ha fet en termes globals, s’utilitzen mitjanes, per tant, que faci calor o fred i que nevi poc o molt en general no té res a veure que alguns dies o períodes de temps concrets passi el contrari del que diuen les previsions: «Tot el que es preveu són tendències. Això no vol dir que durant quatre dies seguits pugui fer fred i que si coincideix amb una entrada d’humitat nevi fins i tot en cotes baixes», es justifiquen des del Servei.És el cas del passat 6 d’octubre, que va caure una lleugera nevada al Pas de la Casa. El mes es preveia com s’està vivint: amb clima més càlid de l’habitual i precipitacions normals. Aquella nevada va ser passatgera, una tempesta molt localitzada al nord-est del Principat, provocada per un descens sobtat de temperatura en aquest mes en el qual hi ha dies dignes de màniga curta i això no ha ajudat a formar una base de neu a les estacions. Alguns altres dies també hi van haver precipitacions, però la majoria de dies ha fet sol i temperatures altes. Els meteoròlegs han encertat amb les previsions.Era massa d’hora perquè la neu deixés una empremta com Déu mana, però d’aquí a un parell de setmanes, tot apunta a que les muntanyes rebran les primeres pinzellades de blanc. «La primera o segona de novembre, concretament entre el 4 i el 10, hi pot haver alguna nevada. No sabem on, tampoc en quines cotes, però Andorra és molt petita i en les zones més altes gairebé que es veuran afectades», asseguren.Amb aquestes dades a la mà, tot apunta a que la temporada d’esquí s’engegarà amb normalitat al desembre, abans que arribi el pont de la Constitució. Nevarà alguns dies concrets, tot i que en línies generals les temperatures d’ara no començaran a caure de manera destacable fins al febrer. Des del desembre fins a l’abril, ambdós inclosos, cada mes tindrà un nivell de precipitacions catalogat com a normal. Quant a la temperatura sí que hi ha variacions: el desembre i el gener seran càlids, al febrer i el març sembla que passaran a ser normals i l’abril es preveu que torni a ser càlid.La lectura de Martín, Jané i Molné sobre això és que l’hivern «arribarà una mica tard», al febrer, «però dins dels paràmetres normals», no com l’any passat, que la davallada de temperatures va arribar al març i curiosament la temporada no només va acabar carregada de neu a les muntanyes, sinó que fins i tot va nevar al maig i l’última va caure el 7 de juny.Així doncs la temporada d’esquí promet ser millor que la de l’any passat. No té pinta que es visqui un hivern tan extremadament calorós com el del 2003-2004 o amb escassíssimes nevades com el 2006-2007, tot i que els meteoròlegs incideixen en què «el temps és aleatori». Per això tampoc poden predir quan serà el dia més gèlid de l’any: «No tenim cap valor per saber-ho, però per lògica hauria de ser al febrer».Andorra té un acord amb Méteo France des dels anys 80 del segle passat i acaba de firmar un altre amb l’homòloga espanyola, Aemet. Tota predicció que es fa sobre el Principat es basa en el que diuen els serveis meteorològics dels dos països veïns. Hi ha, però, un inconvenient: «Per a ells, és el mateix Canillo que Encamp, per exemple. Nosaltres busquem més precisió local, però totes les dades que ens aporten ens ajuden a fer una predicció més exacta». Per això també tenen una font d’informació pròpia, per buscar una precisió més local, i compten amb l’ajut de les estacions per poder predir què passarà a les pistes d’esquí. «Tenim medidors a les estacions i també ens passen informació en temps real, cada dia a les vuit del matí i a la una del migdia, sobre uns paràmetres que ens ajuden a fer la previsió de l’endemà».Perquè Andorra té un microclima particular que pot variar diverses vegades en un dia i la informació humana i directa és fins i tot més eficaç per fer una previsió a curt termini que la tecnologia.