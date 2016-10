Notícia Dos joves de 20 i 25 anys, detinguts per maltractament Tots dos estan acusats d’agressió en el marc d’una disputa de parella al Pas Un vehicle policial. Autor/a: TONY LARA

Aprimera hora del matí de diumenge, dos joves de 20 i 25 anys van ser detinguts al Pas de la Casa acusats, un d’ells, per un presumpte delicte contra la llibertat i la vulneració de la integritat física de la parella en l’àmbit domèstic. El segon, de la seva banda, va ser inculpat de suposats maltractaments, a més d’amenaces. L’arrest es va produir en el marc d’una intervenció de la Policia en què se l’havia advertit sobre una discussió de parella.



Els dos detinguts, a més d’enfrontar-se ara a penes per agressió domèstica, intimidació i violació del dret a la llibertat, també seran processats per injúries i resistència greu als funcionaris quan intervenien arrel d’una baralla entre una parella sentimental. Tal com informa el cos a través de l’informe d’actuacions de la darrera setmana, els susdits són família i es van veure tots dos involucrats en la baralla.



Aquest no és l’únic cas de violència. Només dues hores després i també a la vila del Pas de la Casa, els agents van rebre l’advertència d’un altre cas d’agressió en l’àmbit domèstic. El detingut, a més de l’acusació per una infracció contra la integritat física, també s’enfronta a un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.



L’home va ser trobat en possessió d’un accessori làser prohibit per arma de foc, així com accés informàtic remot a les comunicacions i dades contingudes en el telèfon mòbil de la seva parella sense el consentiment d’aquesta. Un quart cas de violència domèstica tanca l’informe. No transcendeix cap altra dada que l’edat del noi: 22 anys.



Cal sumar la detenció d’un home en el marc d’una baralla i de dues altres persones per vulnerar una ordre d’expulsió en un cas, de cerca de l’altre.



Finalment, cal destacar el processament de cinc persones per delictes contra la salut pública. Dos joves de 19 anys van ser enxampats a la frontera amb Espanya amb 380 grams de marihuana mentre que, aquest cap de setmana a la Massana, els agents van detenir tres homes de 38, 34 i 32 anys per consum i tinença de cocaïna. Els agents els van segrestar 0,6 grams d’aquesta droga.