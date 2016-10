Editorial Andorra presenta ‘Alcanadre’, de Peruga

El pròxim dia 1 de desembre, Joan Peruga presenta Alcanadre, la seva darrera obra, que publica Editorial Andorra, que torna a confiar en ell. L’acte per donar a conèixer la nova publicació tindrà lloc al Centre Cultural La Llacuna, a les 19.30 hores. L’acompanyarà en l’esdeveniment de primera exposició al públic Enric Pociello. La nova creació de Peruga és una de les apostes de l’editora en vista a la proximitat amb les festes nadalenques.



Després de retrobar-se amb el gènere novel·lesc l’any 2013 a través d’El museu de l’elefant, només han hagut de passar tres anys més perquè l’escriptor andorrà recuperés el format. Ho ha fet amb Alcanadre, història amb què s’endinsa en la vida de dos joves adolescents i l’amistat que sorgeix arrel d’unes circumstàncies de vida que els porten a donar-se suport l’un a l’altre.



La darrera obra de Peruga gira al voltant de la relació de companyonia amb un altre estudiant gràcies al qual li va ser més suportable l’època d’internament en un centre educatiu conduït per capellans. L’historiador i professor fa una descripció de l’experiència arrel de la troballa d’unes epístoles així com un diari de tall personal. Aquests documents el porten a recordar allò que la sinopsi de la novel·la descriu com una experiència que li va deixar un record afilat, dolç i inquietant alhora, que havia mantingut enterrat en el conscient fins a la data.



L’obra trasllada el lector a les immediacions del riu d’Alcanadre,quan dedicava les seves vacances de la temporada d’estiu a treballar com a cambrer. Aquella època de descobriments, avança el resum i presentació del llibre, el portarà a verbalitzar l’experiència del protagonista de l’obra literària que l’ocupa, i que assegura que sempre recordarà la primera ocasió en què va poder «travessar l’oceà».



L’entrada a l’acte de presentació, en poc més d’un mes a La Llacuna, serà oberta a tot el públic i s’encararà a explicar la nova proposta de l’escriptor andorrà després que el seu darrer volum se centrés en la família ordinenca Areny-Plandolit i, en concret, l’experiència d’en Pau Xavier i el seu amic Mariano, quan es troben cercant l’elefanta Júlia, dissecada, que el primer fa servir com a vedet i que desapareix misteriosament.