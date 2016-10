Notícia Bartumeu compareixerà a la comissió però mantindrà el secret professional L’advocat reitera que farà una roda de premsa per fer pública la seva declaració L’excap de Govern, Jaume Bartumeu, conversa amb el president de la comissió BPA, Ladislau Baró. Autor/a: TONY LARA

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va confirmar ahir que compareixerà davant la coneguda com a comissió BPA com a exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA, Higini i Ramon Cierco. En la carta que respon a la citació però, Bartumeu va precisar que «no podré respondre pas preguntes que poguessin afectar el meu secret professional». En aquest sentit, va informar que «he pogut comprovar que membres de la comissió han efectuat manifestacions darrerament en les quals no sembla que hi hagi el suficient coneixement de les normes legals que regulen el secret professional dels advocats».



Com ja ha reiterat en altres ocasions, Bartumeu va posar de manifest a través d’una nota de premsa que, en el cas que la compareixença es digui a terme a porta tancada, posteriorment farà una roda de premsa «per a exposar als mitjans de comunicació el que hagi contestat als consellers generals.



En resposta a la citació per part del president de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, Ladislau Baró, l’advocat proposa sis dates diferents dins de la primera quinzena de novembre per fixar la seva intervenció. Així, Jaume Bartumeu exposa que té disponibilitat dimecres 2 i dijous 3 de novembre, dimarts 8 i dimecres 9 del mateix mes o dilluns o dimarts de la setmana següent, 14 o 15 de novembre respectivament.



Carta de citació/ L’excap de Govern va rebre la carta el passat 13 d’octubre en data del dia anterior on es constatava «l’interès manifestat pels membres» de la comissió especial «per sol·licitar» la compareixença.



Els consellers argumenten la seva citació «en relació a les manifestacions que heu efectuat darrerament –i que han estat publicades en diferents mitjans de comunicació– relatives a eventuals ‘amenaces i coaccions’ per part de membre de la Policia espanyola al president de Banca Privada d’Andorra (BPA), senyor Higini Cierco, i que s’haurien produït amb anterioritat a la nota adreçada per part de l’autoritat administrativa nord-americana Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en data 10 de març del 2015».



Antecedents/ Cal recordar que a finals del mes de juliol, el despatx d’advocats Bartumeu-Giménez va anunciar que renunciava a la representació legal dels accionsites majoritaris de BPA per discrepàncies en l’orientació de l’estratègia de defensa. Unes tres setmanes després, Higini Cierco va fer públiques les presssumptes amenaces per part de policies espanyols.