Andorra no sentencia i acaba empatant amb Itàlia

Itàlia és una de les grans seleccions mundials i un empat (2-2) amb aquest conjunt per a un equip com Andorra sempre es pot considerar positiu, però a l’estrena del Campionat d’Europa sub-20 de Pully (Suïssa) aquesta igualada deixa un regust amarg, perquè el conjunt del Principat va tenir contra les cordes els transalpins, que a la segona part van rescabalar-se del que havien patit al primer temps.



Els andorrans tenien clar el que havien de fer durant el partit. «A Itàlia els costa molt proposar joc i esperen al darrera. En quatre o cinc moviments els pots desmuntar la defensa», indicava el seleccionador, Roger Corral. Així van arribar dos gols consecutius al minut 7, d’Arnau Dilmé. El primer després d’una rematada de Gerard Miquel i en el següent atac aprofitava una passada per disparar de primeres. En el que quedava de part els andorrans van gaudir de més ocasions, però no en van materialitzar cap.



A la represa tot va canviar. Els transalpins van pujar una marxa i a cinc minuts pel final aconseguien empatar. El primer gol era obra de Filippo Zambon, i el segon de Francesco Compagno en el llançament d’una falta. Després del matx es va realitzar una tanda de faltes directes davant un hipotètic empat a tot al final de la fase de grups. Els azzurri van vèncer per 2-1. «Tal i com ha anat el partit podríem haver guanyat, però a la segona part Itàlia ha tingut més empenta i nosaltres hem patit físicament. A més els àrbitres han canviat els criteris. Tampoc hem estat encertats en les rematades i ens ha tremolar l’stick», exposava Corral. Avui el rival és Anglaterra, que ahir va perdre amb Portugal per un contundent 8-1, tot i que va posar-se inicialment per davant. Els britànics són un equip que «corre molt i li agrada anar amunt i avall, pel que no ens interessa gens jugar d’aquesta manera, en la qual se senten còmodes. Hem de tenir un partit pausat».