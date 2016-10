Les negociacions sobre l’Acord Duaner avancen positivament

La reunió d’ahir entre la delegació del cap negociador de l’Acord d’Associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i la comissió de treball del Govern encapçalada pel ministre Saboya va trobar punts d’enteniment en referència a l’Acord Duaner. En aquest sentit, el ministre va destacar la voluntat de que «la substància de l’acord fronterer andorrà» pugui «prevaldre» dins de l’Acord d’Associació, destacant la «clara presa de consciència de la Unió Europea» per trobar solucions als sectors més conflictius: el tabac i les franquícies comercials.



Les reunions, que va centrar-se sobretot en les negociacions bilaterals que mantenen la Unió Europea i el Principat en referència a la Lliure Circulació de Mercaderies, han estat encapçalades per Thomas Mayr-Harting, cap negociador del SEAE, acompanyat per Oliver Fox, responsable de l’Oficina per Andorra al SEAE, i Florin Nita, coordinador dels treballs conjunts entre Andorra i la UE. Mayr-Harting, per la seva banda, va valorar les reunions de forma «molt positiva» i les va qualificar com a «importants per al desenvolupament de les negociacions».



El ministre d’Afers Exteriors va valorar les trobades de forma molt positiva pel fet que els interlocutors europeus puguin copsar «la realitat del país» i siguin «més sensibles a les nostres realitats concretes». Després de les visites del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la visita del cap de Govern d’Andorra a Brusel·les a prinipis de mes, el ministre va valorar la situació com a «òptima» pel que fa a l’evolució de les negociacions.

Acords pel bon camí / La receptivitat europea a les sensibilitats andorranes segueixen en el mateix punt, reflectint-se en les declaracions del propi Mayr-Harting, que va manifestar estar «oberts a les diferents propostes andorranes». Saboya va voler destacar, per sobre de tot, la necessitat de fer una transformació «en bones condicions» i «assumible pel conjunt de l’economia del país».



El ministre d’Exteriors va voler emmarcar les reunions en una Andorra que es troba «en ple procés de transformació del seu model econòmic», un fet complicat que implicarà força «temps i esforç», pel que demana comprensió «de les dificultats que poden trobar-se en determinats règims particulars, franquícies comercials i el món tabacaler».

Particularitat andorrana / En relació a la transitorietat dels acords, el ministre va recalcar la necessitat d’establir un trànsit sostenible «per al futur del nostre sistema productiu», tot i que no va voler determinar quines solucions concretes es destinaran a cada sector en particular. Tot i això, pel que fa a la temàtica del tabac i les franquícies comercials, Saboya demanava «màxima comprensió» de les autoritats europees així com també la cerca d’un equilibri entre «l’accés al mercat interior i la defensa de les particularitats del territori».



El calendari de reunions no es veurà finalment afectat pel retard de la sortida de la UE de Gran Bretanya, quedant establertes en una cada mes i mig fins al mes de juliol.

Reaccions de l’oposició / Carles Naudi, del Partit Liberal, va manifestar que «les línies vermelles que s’havien establert com a indispensables» s’han «sobrepassat amb escreix», i va criticar també «l’exclusió de l’oposició en les diverses reunions amb la UE».



Martí i Mateu posen Vives al dia



Emmarcats en les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea, el cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic General, Vicenç Mateu, van reunir-se ahir amb el bisbe d’Urgell i copríncep episcopal per fer traspàs de les converses que s’han desenvolupat amb els mandataris europeus en els darrers mesos així com també de la situació política i econòmica del país. De la mateixa manera que amb Joan-Enric Vives, ambdós mandataris es trobaran avui amb el copríncep francès, François Hollande, al Palau de l’Elisi de la capital francesa.

En la reunió amb el president de la República francesa, a més, es realitzarà el trasllat del contingut de la reunió d’ahir amb la delegació de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, encapçalada per Thomas Mayr-Harting. De la mateixa manera també es durà a terme la comunicació de les dinàmiques de treball internes amb els signataris del Pacte d’Estat i els agents econòmics i socials, així com la seva implicació en aquesta negociació.

Tot això s’emmarca en un dels moments més importants en la història del país pel que fa a les seves relacions exteriors.



Els 'papers de Panamà' es refereixen a temes d'Estat



En ser preguntat pel requeriment de declaració del ministre Cinca per part del Parlament Europeu, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va destacar que «s’està parlant únicament de fiscalitat i no pas de cap altra cosa». En aquest sentit, va mostrar la «plena disposició» de les autoritats andorranes per participar en qualsevol àmbit «relacionat amb l’exposició del canvi fiscal en clau homologable que està experimentant el país», emmarcats en el camí de la «transparència» que està adoptant el país en els darrers anys.