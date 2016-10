Notícia Alain Juppé, copríncep? A Andorra hi ha un comitè de suport al polític Alain Juppé, candidat a les primàries d'UMP. Autor/a: EL PERIÒDIC

Detractors de François Hollande (Partit Socialista), Nicolas Sarkozy (UMP) i Marine Le Pen (Front Nacional) volen recuperar per a la presidència francesa Alain Juppé, que va ser primer ministre fa 20 anys (1995-1997). Juppé (1945), alcalde de Burdeus, és el més popular i ben valorat entre els francesos, que no volen repescar Sarkozy ni que Hollande repeteixi. Juppé va ser condemnat l’any 2004 per malversació de fons públics, però 12 anys després sembla que la població o ho ha oblidat o li ho ha perdonat. A finals de novembre, l’UMP, el partit de Sarkozy, votarà el candidat per a les presidencials de l‘any 2017. Juppé té mols números de sortir designat.



Juppé també va ser ministre d’Afers Exteriors i Europeus entre el febrer del 2011 i el maig del 2012, sota la presidència de Sarkozy, però va haver de deixar el Quai d’Orsay amb la victòria del socialista Hollande.



Per donar suport a Juppé, s’han obert diversos comitès de suport, tant a França com a l’estranger; de fet, fora del país gal n’hi ha més d’un centenar, un dels quals es troba a Andorra. El del Principat, a càrrec d’Stéphane Vojetta, és el número 90. També n’hi ha a Espanya, al Marroc, Algèria, Tunísia, Romania, Rússia, Noruega i Alemanya, entre altres.



Quan Juppé va ser primer ministre de França, els presidents i, per tant, coprínceps d’Andorra van ser François Mitterrand (1981-1995) i Jacques Chirac (1995-2007), i sent ministre d’Exteriors, ho va ser Sarkozy (2007-2012). Com a coprínceps episcopals, Juppé ha coincidit amb Joan Martí Alanis (1971-2003) i l’actual, Joan-Enric Vives (2003). Juppé serà el pròxim copríncep francès?