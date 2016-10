Notícia El PS pregunta per irregularitats del SAAS La consellera Gili vol detalls sobre algunes adjudicacions La consellera Rosa Gili, amb Pere López. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del PS, Rosa Gili, va tramitar ahir diverses preguntes que el Govern haurà de respondre de forma escrita mitjançant la qual vol aclariments sobre les irregularitats en les adjudicacions realitzades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a una empresa especialitzada en assessoraments laborals i fiscals. D’aquesta manera, la parlamentària continua el control escrupolós que, des de la formació es vol portar a terme sobre la parapública d’ençà dels problemes greus de gestió detectats pel Tribunal de Comptes i que han acabat sent enviats des de l’Executiu a la fiscalia perquè s’investigui si poden constituir delicte.



La parlamentària socialdemòcrata va explicar que les preguntes es fan per aconseguir més dades d’unes adjudicacions que presenten importants irregularitats. «Vistes les quanties, que són molt elevades, falta informació i hi ha alguna cosa que grinyola», va apuntar la consellera general. Per això, va afirmar, «és important que el Govern ens expliqui el perquè de tot plegat».



En total, la consellera va realitzar sis preguntes sobre l’empresa adjudicatària BON&MER a la qual es van pagar 18.000 euros el juny del 2015, segons els informes de fiscalització de la Intervenció General al SAAS.