L’Oficina Jove indaga en l’experiència de ser voluntari

El Servei de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, com a membre de la xarxa europea Eurodesk, ha organitzat per tercer any consecutiu activitats dedicades a la mobilitat dels joves a Europa que s’emmarquen en la campanya europea Time to move.



Sota el títol Somies en veure món? se celebraran dues càpsules formatives que tenen com a objectiu introduir als i les joves de la Seu d’Urgell i comarca en els programes europeus sobre voluntariat, pràctiques i treball a Europa. Concretament, per aquest pròxim divendres, a les vuit del vespre, al centre cívic el Passeig de la Seu tindrà lloc la primera de les dues càpsules formatives que comptarà amb l’experiència de l’Alba Vilarrubla, que va realitzar un Servei de Voluntariat Europeu en una fundació per a l’atenció a les víctimes de violència de gènere i tràfic de persones a Bulgària.



La segona es farà dissabte, a les cinc de la tarda, a l’oficina de turisme d’Oliana, a càrrec de Laia Vilaginés, que explicarà la seva experiència a Lituània, on va fer activitats solidàries en una escola especial amb joves amb discapacitat.