La Seu acull un nou ‘workshop’ ocupacional

La Seu d’Urgell acollirà el proper divendres 4 de novembre una nova trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació que tindrà lloc a partir de les 9.30 hores al Centre Tecnològic de l’Alt Pirineu (Cetap), situat a la tercera planta de l’edifici de Les Monges.



En aquest workshop ocupacional hi participaran empreses de l’Alt Urgell, Cerdanya i Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses que composen la jornada provenen de diversos sectors econòmics com hostaleria i wellness, comerç i vendes, sanitat, informàtica i tecnologies de la informació, administració i gestió d’empresa, educació, màrqueting, personal de banca i altres oficis, segons ha informat l’ajuntament urgellenc.



El workshop ocupacional s’iniciarà amb una taula de benvinguda als participants formada per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, i el director del Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, Jesús Guardiet.



En aquesta trobada també hi haurà instal·lats tres còrners relacionats amb el món laboral. El primer còrner hi haurà el Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, que informarà sobre les autoritzacions i tràmits que calen per treballar a Andorra; en un segon còrner hi haurà el Projecte Odisseu-Eina Retorna, programa que afavoreix el retorn i la inserció laboral de joves al món rural; i en un tercer hi haurà el servei BICAT, borsa interterritorial activa de treball, i altres recursos de feina al territori.

Participació / Per participar en aquest workshop cal inscriure’s prèviament a l’enllaç http://dom.cat/1053 o bé a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell abans del 2 de novembre. Per a més informació es pot enviar un correu a treball.alturgell@oficinajove.cat o trucant al 973 355 608.