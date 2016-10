La Fiscalia demana 12 anys i mig per abusar de dues menors

Després d’11 mesos en presó preventiva, un home de mitjana edat va comparèixer ahir a la sala número 3 del Tribunal de Corts per ser jutjat com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual qualificada i d’un d’amenaça condicional sobre dos menors de 9 anys d’edat. En total, la fiscalia demana 6 i 4,5 anys de presó pels delictes sexuals a cadascuna de les menors més 2 anys pel delicte de les amenaces que, suposadament, es van produir tant durant l’agressió com un cop finalitzada aquesta.



Els fets, que van succeir el mes de novembre de 2015, van tenir lloc un migdia de diumenge en un parc proper al carrer Gil Torres de la capital. L’home, que vivia en una caravana aparcada per la zona, va sortir a passejar el seu gos i va decidir entaular conversa amb una de les víctimes, que també estava passejant la seva mascota. Amb l’excusa d’un intent de còpula entre els animals, l’acusat va encaminar la conversa al voltant del sexe i els va començar a preguntar sobre masturbació, menstruació i relacions sexuals, sempre al·legant el beneplàcit de les menors «per la curiositat que mostraven en tot moment».



Amb l’objectiu de tenir més intimitat, l’agressor es va retirar conjuntament amb les deus menors a unes taules del parc que quedaven més allunyades, on van continuar les converses. Cada cop més familiaritzats amb el tema, l’home de 47 anys va decidir conduir les noies cap a una barraca, on es van iniciar els tocaments del seu membre sexual, tant per fora com per dintre de la roba. A partir d’aquí, una de les noies va decidir mantenir una distància prudencial amb l’agressor, mentre que l’altra va participar dels tocaments fins arribar a l’«ejaculació» del subjecte. Segons aquest, tots els fets van succeir amb «el consentiment d’ambdues nenes» i va negar qualsevol coacció, forçament o amenaça en el seu transcurs. Les agressions van continuar en un terreny cimentat de la zona que, segons un dels agents encarregats de la seva anàlisi, va ser descrit com «el lloc secret» per part d’una de les víctimes.



Acusació / Tant les dues víctimes com la mare d’una d’elles van declarar com a part de l’acusació i van mantenir en tot moment el discurs de «forçament i coacció continuada» per a que les dues nenes actuessin com ho van fer. A més, també van destacar que, un cop havia finalitzat, l’home va dir a les nenes que si comentaven amb algú el que havia succeït hi hauria «conseqüències greus» tant per elles com per les seves famílies. L’home, de nacionalitat espanyola, es va mostrar penedit dels fets, que els va confessar durant la seva detenció amb la finalitat que les víctimes «no haguessin de continuar el seu patiment havent de passar per una roda de reconeixement».



Atenció psicològica / El dia després de l’agressió, una de les víctimes va haver de ser recollida de l’escola per uns nivells d’ansietat molt elevats i, aquella mateixa nit, va ingressar a l’hospital després de passar-se hores plorant sense parar. No va ser fins el dia següent per la tarda quan, passejant amb el seu cosí, va confessar el que havia passat. Segons la mare personada en l’acusació, la nena se sentia «culpable i atemorida pel que podia li pogués passar a la seva família», fruit de les amenaces.



Les psicòlogues del Ministeri encarregades del cas van ratificar un important trastorn post-traumàtic en una de les víctimes, amb alteracions de la sensopercepció, episodis de neurosi i greus dificultats per conciliar el son. Aquests símptomes, segons les especialistes, es van produir fruit de l’agressió sexual, pel que van decidir realitzar un seguiment de la seva evolució paralel·lament a l’assignació d’un psicòleg que la tractés.



Quant a la responsabilitat civil, la defensa reclama 2.250 euros en concepte de perjudici moral per a una de les víctimes i 12.000 euros per a l’altra, més els costos judicials.