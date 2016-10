Andorra remunta per imposar-se a Anglaterra

La selecció continua sumant al Campionat d’Europa sub-20 de Pully. Si en la jornada inaugural era capaç d’empatar amb Itàlia, en el segon enfrontament a la localitat suïssa va ser capaç d’imposar-se a Anglaterra, remuntant les dues vegades que va trobar-se per sota en el marcador. Va guanyar per 5 a 3.



Els andorrans van ser els primers en marcar, mitjançant Arnau Dilmé amb una rematada creuada, però els britànics van ser capaços d’empatar, amb el gol d’Alexander Mount aprofitant un rebuig en curt del porter. Amb la igualada arribaven a la mitja part. A la represa el conjunt anglès es va posar per davant en dues ocasions. Joshua Branchett recollia una pilota per fer el segon i Marc Pallarès aprofitava l’assistència d’Anton Borrell per empatar de nou. Tornava a fer moure el marcador Mount de penal. Dilmé en la mateixa acció va tenir l’oportunitat de marcar, però va errar el llançament. Qui no ho feia era Gerard Miquel. L’empat va impulsar a la selecció, que no va tardar a posar-se per sobre en el marcador, amb una rematada de Miquel des de mitja distància. El porter tenia un jugador al davant i no veia la trajectòria de la pilota. El cinquè va ser obra de Mount en pròpia porteria, tractant d’evitar una passada en un contraatac andorrà. «Sabíem de la dificultat del rival i ens hem centrat a ser pràctics, a no caure en el seu joc i a dominar cada fase. Creure en les nostres possibilitats i tenint clar que en quaranta minuts érem superiors. Finalment, objectiu assolit», indicava el seleccionador, Roger Corral. Avui conclou la fase de grups contra Portugal.