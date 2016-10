Israel venç de penal a cinc minuts del final

De ben poc va anar que Andorra puntués davant Israel a l’estrena de la fase de classificació per a l’Europeu sub-19. Va perdre per 3-2, amb els hebreus desequilibrant el marcador de penal a cinc minuts pel final.



Els gols visitants van ser seguits. Al 18 Khalaila rematava de cap una falta lateral per obrir el marcador i el segon arribava al 21. En la sortida d’un córner el rebuig li arribava a Asefa, que rematava per marcar. Al segon temps els andorrans van ser capaços d’empatar, mitjançant dues faltes des de la frontal. Al 54 Pomares la llançava, el porter no encertava a blocar i Àlex Martínez, atent, reduïa distàncies. Al 73 arribava la igualada en una falta similar. Aquest cop Pomares la xutava per sota la barrera i s’introduïa dins la porteria després que la toqués un jugador israelià. A cinc minuts pel final Cristian Garcia cometia penal sobre Mahamid en el servei d’un córner. El mateix jugador s’encarregava de xutar-lo i marcar, tot i que Pires va arribar a tocar la pilota. A l’altre matx Escòcia va vèncer a Liechtenstein (0-1).