Amb els peus a terra

L’arrencada de l’FC Andorra està sent espectacular. Amb la possibilitat de posar-se líder en solitari un cop recuperi els dos partits que té pendents, ha deixat en l’oblit els diferents entrebancs que s’ha trobat els últims mesos. Primer amb un canvi de junta directiva que es va allargar en excés i que va perjudicar la confecció de la plantilla i tots els aspectes organitzatius; i després un canvi d’equip tècnic, que no ha comportat conseqüències esportives. Al club volen ser curosos i no llençar campanes al vol amb l’opció de l’ascens a la Tercera Divisió en l’horitzó.



Emili Vicente porta dos partits efectius dirigint el conjunt tricolor. I n’està molt satisfet, perquè «és una plantilla compensada, molt competitiva i amb molta ambició. És un privilegi tenir un grup com aquest», assegura el tècnic. Són cinc les victòries consecutives que sumen i volen continuar amb la ratxa. Però qualsevol comentari sobre l’ascens queda aparcat dins al vestidor. «Ningú parla a mig o llarg termini. Només ens centrem en guanyar el següent partit», admet, perquè «les distàncies encara són molt curtes. És una categoria on hi ha molta igualat i serà difícil que algun equip es pugui escapar amb una distància important», admet.



Són sis els partits que han jugat i estan invictes havent perdut només dos punts, justament en el primer enfrontament. «Els resultats estan acompanyant molt, però només ens trobem a l’inici. Hem de veure com va tot. Volem mantenir el ritme i ser regulars, perquè tenim un equip que competeix molt bé». Una de les claus està en la capacitat de no encaixar gols. Amb només tres dianes en contra és l’equip que menys en rep. «Encaixar pocs gols és una bona dada i és molt important cuidar-ho de cara a que no ens creïn ocasions i aconseguir bons resultats», com també estar encertat en facetes atacants. I és en aquest sentit en què busca la millora més significativa: «Ofensivament podem tenir més fluïdesa, crear oportunitats sent més profunds».

Prudència i il·lusió / El discurs en els diferents estaments de l’entitat és idèntic. Es fixen només en el treball diari sense pensar en més enllà. A la junta directiva són els primers en destacar el primer tram del curs que estan realitzant. «No imaginàvem ni en el millor dels somnis començar la temporada com ho estem fent. Una referència destacada és respecte a la temporada passada, durant la qual ens costava horrors puntuar», exposa el president, Albert Ferré.



A mida que transcorrin les jornades es podrà comprovar exactament pera què ha de lluitar l’FC Andorra. En la segona temporada a la Primera Catalana «el primer objectiu del club és consolidar la categoria, però com sempre, no renunciem a res. Quan arribem a l’últim mes i mig veurem on estem i a què podem aspirar», com va succeir la campanya passada, quan la fita era la permanència i fins a les darreres jornades van estar lluitant per l’ascens. Per poder donar aquest salt qualitatiu «es va fer una aposta per reforçar l’equip per intentar ser més regulars. Amb els fitxatges hem encertat i tots els jugadors tenen un gran compromís amb el projecte del club. Volen sumar i deixen de banda qualsevol tipus de personalisme».



L’arribada de Vicente ha portat a una continuïtat en els resultats, sense que s’hagi notat la marxa de Justo Ruiz i el seu cos tècnic. Per Ferré, la presència de Vicente a la banqueta és decisiva: «No cal fer cap presentació de qui és. Té una trajectòria important i a la categoria no hi ha cap club amb un entrenador com el nostre». Hi ha plena confiança amb la plantilla, però no es descarten moviments, tant en forma d’incorporacions per reforçar-la com si es produeix alguna baixa: «Les portes d’entrada i sortida sempre estan obertes».

Rotacions / En només una setmana l’FC Andorra afronta tres partits, el que comportarà que es produeixin rotacions per no acumular un desgast excessiu. El primer compromís és dissabte contra el CE Farners. Dimarts vinent recupera el matx contra la UE Avià i el dissabte següent visita a la Fundació Privada Hermes. Aquest seguit de compromisos «és un repte que caldrà gestionar bé i és molt important recuperar-se adequadament per al següent partit», un fet que comporta que s’hagin de «repartir esforços» entre els components de la plantilla.