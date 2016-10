El PS diu que cal esperar per concretar el pacte

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López creu que encara és prematur parlar –en vista de l’«estadi actual», en què les negociacions amb la Unió Europea (UE) per l’apropament amb Andorra tot just acaben d’engegar-se– de la hipotètica supressió de l’acord duaner. Consegüentment, el president del Grup Parlamentari Mixt insta a esperar veure quin és el camí que prenen els intercanvis amb Europa per determinar quina és la «formula» que s’adequarà a ambdues parts en aquest supòsit. Amb tot, el conseller socialdemòcrata es va mostrar confiat que des de la Unió és té «clara» quina és la «proposta d’Andorra» per a l’atansament, la qual passa per «integrar l’acord duaner» dins del conveni global amb què el Principat s’ha d’associar als membres del mercat únic.

La llei de col·laboració, inútil / Pere López va manifestar la confiança vers la possibilitat de mantenir «la realitat» del país quan aquest s’atansi a la UE en finalitzar la compareixença on, juntament amb la seva homòloga Rosa Gili, va lamentar una nova proposta legislativa feta a «pedaços» per part de Demòcrates per Andorra (DA). Els parlamentaris del Grup Mixt feien així referència al Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns, un text que, a més de considerar «innecessari», creuen fruit de la «improvisació».



La facció socialdemòcrata del Consell General exigeix deixar el text en «stand by» fins que, abans, es desenvolupin altres «prioritats» que, d’altra banda, eleva a imprescindibles per poder fer efectiva la legislació en matèria de cooperació institucional: «La llei de la funció pública» i la concreció de les «competències i les transferències».



Gili va exposar dues suposicions amb què va voler evidenciar la inutilitat de la llei de col·laboració. Per un costat, va descartar tractar la mancomunitat de tasques sense determinar amb anterioritat quines competències assumeixen l’administració central i quines les locals. Per un altre costat, va descartar «procedir a aplicar mobilitats de personal» en vista que això «no és possible en el marc legislatiu actual».



Ambdós consellers van coincidir en acusar DA de «no saber cap a on va» i va instar la formació governamental, tot presentant un total de set esmenes contra el projecte de llei, a actuar des d’una «visió global», «fer les coses ben fetes» i respondre d’una vegada per totes a la necessitat d’ordre de l’Administració, «com demanen els ciutadans».