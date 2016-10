Regalar art per Nadal

«Des de la Galeria Pilar Riberaygua, volem convidar-lo a fer ús del servei d’assessorament i selecció d’obra d’art com a regal de Nadal. Amb la intenció de donar a aquestes dates assenyalades un aire distingit amb personalitat i que s’adapti a les seves necessitats oferim i estem a la seva disposició per tal d’ajudar-lo en la tria dels seus regals d’empresa, per treballadors, clients o regals personals».



La galeria d’art ha editat un catàleg en línia (https://issuu.com/galeriapilarriberaygua/docs/cataleg./1?e=26704752/39971698) en què mostra les obres del seu fons d’art que proposa com a obsequis nadalencs molt especials. El catàleg inclou pintures, escultures i fotografies de diversos autors: Ángel Camino; Judit Gasset Flinch; Marie-France Veyrat; Rodrigo Illescas; Carles Guitart; Albert Gonzalo; Pedro Mata Saralegui; Joaquim Camp; Montserrat Altimiras; Enric Ansesa Gironella; Dai-bih-in; Carlos Velilla; Sylvie Rivillon; Lorenzo Cambin; Jaume Rocamora; Eduard Arranz Bravo; Pepe Bernal; Salvatore Garau i Ramón Aragonés.

Algunes peces són úniques, però d’altres hi ha la possibilitat de fer-ne un tiratge llarg, de manera que es pot fer el mateix obsequi per a divers persones. Els preus, des dels 90 als 500 euros, i hi ha obres de diverses mides i materials.



L’origen/ La galeria Pilar Riberaygua va néixer l’any 1985 amb el nom d’Era Bauró a Andorra la Vella, en un espai on actualment hi ha un bar-restaurant que conserva el nom original de l’espai. La galeria actual es troba al carrer de la Vall. La seva creadora, Pilar Riberaygua, va contribuir a la introducció i la difusió de l’art contemporani a Andorra.



Durant la seva trajectòria, de més de 30 anys, la galeria ha apostat per exposar creadors andorrans i també foranis de renom. A més, disposa d’un interessant fons d’art, una part del qual ofereix ara com a producte estrella del Nadal. A qui no li agradaria rebre o regalar un objecte d’art?