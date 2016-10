L’estalvi de mig milió motiva els canvis del transport escolar

El Ministeri d’Educació xifra en poc més de mig milió d’euros l’estalvi anual corresponent al curs 2016-2017 que han comportat els canvis realitzats en el transport escolar. Així consta en la resposta a una pregunta presentada per la consellera general del Grup Mixt pel PS, Rosa Gili, publicada ahir al Butlletí del Consell General. En total, l’import d’aquest servei per aquest curs «serà d’uns 115.000 euros». Segons s’exposa en el text, aquest és un dels tres motius que han empès l’Executiu a modificar el transport vist «l’important impacte» que té en els pressupostos públics. Els altres dos, argumenten, responen a «una necessària adequació als canvis esdevinguts en els diferents sistemes educatius quant a horaris i ubicació dels centres escolars» i a «la voluntat de millorar el servei».



Entre els canvis duts a terme aquest curs hi ha modificacions en els itineraris que «poden afectar la durada dels trajectes de manera moderada», la renovació automàtica del bus lliure per als alumnes de batxillerat que ja disposaven o la possibilitat de renovació en línia de la sol·licitud de transport escolar. També un nou format del carnet, així com l’avançament del lliurament dels mateixos al 16 d’agost del 2016 en lloc de l’1 de setembre com anteriorment.

SERVEI DE QUALITAT / Amb tot, el Govern assegura que els canvis efectuats no alteren la qualitat del servei «que va més enllà de les seves obligacions establertes reglamentàriament». En aquest sentit, destaca que s’han acceptat més de 300 sol·licituds fora de termini. Un punt «cabdal», diuen, «atès que dificulta la planificació del servei i pot causar algunes de les incidències habituals de principi de curs». Remarquen també que «es consideren parades en nuclis urbans amb menys de cinc infants, fet que allarga de vegades la durada dels trajectes». Tot plegat perquè, segons argumenten, «el ministeri considera que, essent un servei molt important, cal facilitar-hi l’accés a les famílies en la mesura que sigui possible».



En el document també es posa de relleu que durant aquest curs escolar s’han realitzat més de 330 sol·licituds a través d’Internet.