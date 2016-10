La CASS reforça l’acord amb la Caisse d’Assurance

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), presidit per Jean Michel Rascagneres, dirigit per Joaquima Sol i acompanyats tots dos per la tècnica de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Laetitia Jeanjean, van reunir-se a Tolosa, en data 13 d’octubre, amb el director de la institució francesa, Michel Davila, amb l’objectiu d’analitzar les tasques de col·laboració entre ambdues parts. En el marc d’aquesta trobada, i segons va informar la CASS a través d’un comunicat, es va estar d’acord en la necessitat de pactar visites dels professionals andorrans a centres francesos amb l’objectiu, tal com assegura la mateixa seguretat social, que puguin copsar i aplicar a Andorra els models de gestió i de bones pràctiques que s’hi apliquen.



D’aquest mateix intercanvi amb la Caisse d’Assurance, va sorgir la iniciativa d’ampliar la tasca de suport que ofereix Jeanjean a altres àrees. El comunicat no especifica, no obstant, a quines branques s’aplicaria aquesta ajuda així com tampoc si serà la mateixa tècnica qui se n’encarregui.



A banda de la contractació d’administratius, del darrer Consell d’Administració de la CASS se’n desprèn un nou nomenament: el de David Caubet com a director de comunicació i relació amb l’assegurat. El seu objectiu és l’atenció al públic però també la comunicació de les accions de la CASS de cara a l’exterior.