SDP exigeix la descripció de l’atansament per evitar un ‘no’ al referèndum

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) «no ha abandonat el pacte sinó que l’ha suspès» momentàniament, va recordar ahir el conseller general Víctor Naudi, tot contextualitzant la nova exigència que llança al cap de Govern, Toni Martí: «Cal explicar bé a la ciutadania perquè és bo l’Acord d’Associació amb la Unió Europea». Del contrari, des d’SDP es tem que una població ara per ara desinformada o, fins i tot contrària a l’atansament com a conseqüència de la pèrdua de l’statu quo que es pot deduir, per exemple, de la futura desaparició de l’Acord Duaner, condueixi a un imposició del «no» al referèndum.



Precisament, el plantejament sorgit el passat dilluns sobre la pèrdua de l’Acord Duaner un cop s’estableixi un conveni més global amb la UE és el que portava Naudi a comparèixer en roda de premsa per instar el Govern demòcrata, al que va acusar una vegada més d’«ocultar informació», a cercar «contrapartides». Amb això, el parlamentari del Grup Mixt considerava que la tasca en què l’Executiu s’hauria de centrar en la tessitura actual és l’anàlisi del que «suposarà la pèrdua de l’Acord Duaner» per Andorra i «quins avantatges», per contra, es poden desprendre de l’acord global en què s’integra aquest.





Encara en el què afecta a l’Acord Duaner, des de la formació progressista es va instar a negociar amb Europa «allargar la transitòria» per seguir mantenint el conveni. Paral·lelament, diuen, s’haurà de cercar una alternativa d’ingrés per a uns fons estatals que ara s’omplen en bona mesura gràcies a aquest intercanvi favorable per a Andorra.



A banda de parlar amb la població per exposar realment què comportarà l’acostament d’Andorra a la UE, Naudi va reiterar la necessitat d’una major proactivitat amb l’oposició. En aquest sentit, va insistir que el Govern «ha de donar la veu de totes les parts» a Europa perquè, d’aquesta manera, les negociacions apleguin l’interès general i no arriscar-se, altrament, al seu rebuig per part de la ciutadania.