Notícia Les associacions d’animals i Govern visiten la gatera Les parts intercanvien visions sobre el treball de condicionament de l’espai Visita a la gatera oficial, ahir. Autor/a: SFGA

Les associacions de protecció dels drets animals han pogut visitar per primera vegada les instal·lacions que properament han de fer la funció de gatera oficial, situades a la Borda Vidal. Un comunicat del Govern assegura que les entitats de protecció van traslladar a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la satisfacció pels treballs d’acondicionament que van poder visitar conjuntament ahir.



L’objectiu de la visita va ser compartir impressions sobre l’estat final dels treballs de condicionament dels espais, que van ser creats amb la rehabilitació d’una de les construccions ja presents en aquesta borda.



Les obres posaran a disposició una instal·lació que donarà resposta a les necessitats dels col·lectius de protecció dels animals i complementarà els serveis públics oferts per la gossera oficial, permetent l’adopció de gats en les mateixes condicions que s’apliquen en el cas dels gossos.



La visita va ser valorada molt positivament per part de les diferents associacions assistents, segons va dir el Govern.