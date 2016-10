Notícia Hollande diu que defensarà a la UE les especificitats d’Andorra El cap de Govern insisteix en la comprensió de l’entorn europeu en les «nostres legítimes demandes» El cap de Govern, Antoni Martí, el president francès, François Hollande, i el síndic general, Vicenç Mateu, hir al Palau de l’Elisi, a París. Autor/a: Ambaixada d’Andorra a França/Christophe Glaudel

El copríncep francès, François Hollande, ha expressat el seu suport a Andorra perquè Europa tingui en compte les seves especificitats a l’hora de negociar l’Acord d’Associació. El cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, van visitar ahir el president gal al Palau de l’Elisi per parlar del procés negociador amb la Unió Europea, just l’endemà d’haver-se vist amb l’altre copríncep, el bisbe d’Urgell. Martí va abandonar París molt satisfet de les declaracions d’Hollande: «Tenim el suport de la República Francesa, i la comprensió de l’entorn europeu en aquelles legítimes demandes d’excepcionalitat entorn de les quatre llibertats que defensem raonablement en totes les reunions».



Després de la trobada, Hollande va manifestar que l’Acord d’Associació és «una oportunitat considerable per Andorra per poder accedir al gran mercat europeu i trobar-hi el seu lloc, i disposar de més avantatges d’inversions i d’activitats». El copríncep va admetre «que encara queden punts difícils, però cal permetre la transitorietat, discutir les especificitats, però la perspectiva és un acord al nivell d’allò que el Principat pot oferir a l’entorn de la Unió Europea (UE), amb les seves particularitats».



El president va insistir que Andorra té el seu suport «al si de la Comissió Europea, de fer respectar els principis de lliure circulació [de mercaderies], evidentment, però amb un reconeixement de les especificitats i perquè s’arribi a firmar i a aplicar l’Acord d’Associació».



EXCEPCIONALITATS / El cap de Govern va recordar que en les reunions d’alt nivell reclama mantenir les particularitats en el tema del tabac, «però no únicament, sinó també en la lliure circulació de persones, els nostres monopolis d’Estat i, com van assolir en l’Espai Econòmic Europeu països com Liechtenstein, accedir-hi de forma gradual».



Martí va recordar que la negociació és «llarga però important, perquè l’entorn europeu ens entén». El líder demòcrata va insistir que hi ha comprensió a l’hora de posar sobre la taula la defensa de «conservar els nostres sectors tradicionals però diversificant l’economia». Una vegada més, Martí va treure pit amb tots els compromisos assolits, com el marc fiscal i els acords de convenis de no doble imposició, que han fet d’Andorra «un país respectat a la comunitat internacional». Amb tot, el cap de Govern va subratllar que «no espot demanar a un país una transformació econòmica, conservant el bo i millor dels nostres sectors tradicionals, del dia a la nit».



Quant a l’Acord Duaner, Martí va admetre que Europa no s’hi ha tancat en banda, i va aclarir que Andorra també ha d’estar oberta a negociar certs punts. També va recordar que s’ha de parlar amb «tots aquells productors agrícoles de l’1 al 23 –el tabac és el 24–, i ja que se’ns ha fet l’oferiment de parlar-ne amb ells, potser els convé més estar en un règim harmonitzat d’unió duanera que estar fora del procés, i pot ser una oportunitat».



Finalment, Martí va assegurar que durant la jornada d’avui es posarà en contacte amb els presidents dels grups parlamentaris per posar-los al dia del contingut de les reunions d’alt nivell, amb «transparència i cordialitat». «Insisteixo: és un tema que transcendeix qui té la potestat de governar, perquè és una negociació llarga i l’entorn ara és molt favorable».