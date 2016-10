Notícia Pintat: «L’Acord Duaner s’ha de mantenir tal com ho ha fet Mònaco» El conseller liberal veu en perill el «model econòmic andorrà» Josep Pintat, al Consell General. Autor/a: LIBERALS ANDORRA

El president del Grup Parlamentari Liberal (GPL), Josep Pintat, va defensar la integritat de l’Acord Duaner davant del cap negociador de l’Acord d’Associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino que el dilluns va visitar el Principat.



En aquest sentit, Pintat va reiterar la voluntat inequívoca del GPL de «mantenir íntegre l’acord duaner» que Andorra té signat amb la Unió Europea des de fa més de 25 anys i continua posant de manifest que espera que «es mantinguin tots els seus punts i que els mateixos principis que regeixen les negociacions amb Mònaco també ho siguin per Andorra». El conseller liberal creu que el fet que es parli de «clàusules de transitorietat» evidencia que es posa data de caducitat «al model econòmic andorrà».



D’altra banda, davant la manca d’informació sobre com quedaran recollides les quatre llibertats al tractat, Pintat va remarcat que «és impossible destacar aspectes positius o negatius» perquè actualment «no hi ha propostes concretes sobre la taula», fet que demostra la seva «falta de visió global». Al mateix temps, el conseller lamenta que, tal i com es va evidenciar en el decurs de la reunió, les negociacions s’hagin iniciat «qüestionant els drets ja adquirits per Andorra», tant «el seu Acord Duaner» com «la seva sobirania».



Per acabar, el president del Grup Parlamentari Liberal considera que els canvis succeïts en el si de la UE generaran «incertesa en el procés de negociació» i, per aquest motiu, insisteix en demanar «més pausa» en el seu decurs amb la finalitat de no sortir-ne perjudicats.