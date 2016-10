Notícia Escaldes s'apropa a les 3.500 places d’aparcament La parròquia té tres fronts oberts per augmentar les 2.610 que té actualment

Escaldes-Engordany disposa actualment de 2.610 places d’aparcament, una xifra que es tracta d’una barbaritat, però des del comú consideren que hi ha més demanda i per això té tres fronts oberts que suposaran gairebé un miler més. A curt termini, doncs, la parròquia passarà a disposar d’uns 3.500 espais per als cotxes que de ben segur ajudaran a que, sobretot els caps de setmana, aparcar el cotxe per anar al centre no es converteixi en una odissea.



Escaldes té 416 llocs per estacionar en zona blava, i 2.194 places més de les quals 1.818 corresponen als aparcaments verticals i horitzontals amb barrera, la gran majoria dels quals se situen al centre de la parròquia, i 376 corresponen a places regulades per parquímetre.



Pròximament s’habilitarà un nou espai, el Pàrquing dels Veedors, per a l’estacionament amb barrera als terrenys del Clot d’Emprivat –darrere d’illa Carlemany– amb capacitat per a 200 places, de les quals 15 d’elles seran per a vehicles grans i autocaravanes. Es tracta d’una zona que ja es volia utilitzar per a l’estacionament a l’anterior legislatura. La corporació local considera que es tracta «d’una necessitat» perquè és cert que aquella zona està plena de llocs per estacionar però també hi ha moltíssima demanda en horari laboral i el divendres, dissabte i diumenge, quan es dispara el número de gent que es mou per l’epicentre comercial del Principat. La clau és que necessita poca inversió i la rendibilitat és ràpida, gairebé immediata. Abans del 2018 s’espera que ja estigui en funcionament.



UN PÀRQUING PER UN PARC INFANTIL / Quan aquesta obra estigui enllestida, haurien de ser 2.810 les places disponibles, però en realitat en seran 2.740 perquè en contrapartida es tancarà l’aparcament del carrer de les Nacions Unides –el de la parcel·la de terreny on estava instal·lada la sínia–, amb capacitat per a 70 places. Curiosament, l’aparcament, no tenia l’afluència dels altres i el comú ha decidit construir-hi un parc infantil que permetrà ampliar així el terreny d’aquella zona destinat a l’esbarjo dels nens. De cara al 2017, el comú ja té una partida de 100.000 a 150.000 euros destinada a renovar la zona.



D’altra banda, amb les obres que estan a punt de començar a l’avinguda del Fener, els propietaris de les bordes que hi ha a la cruïlla amb el carrer de la Unió les enderrocaran i el comú aprofitarà també per fer un aparcament amb unes 40 places. Paral·lelament, es continua treballant en el futur macroaparcament de la part alta que ha d’unir la carretera de l’Obac amb la zona comercial i que dotarà la par­ròquia de 600 places més, la cosa ja se’n va als 3.380 espais per aparcar.



DE 2.000 A 3.000 EN DOS ANYS / Aquest últim, però, té una inversió d’uns 10 milions d’euros, la seva construcció requereix temps i no es preveu que estigui acabat fins al 2020. Amb tot, des de l’any passat que es va començar a ampliar el nombre de places en zones estratègiques de la parròquia –com el centre o la zona de Fiter i Rossell amb l’obertura al març de l’aparcament d’El Falgueró de 187 places–, Escaldes ha passat de tenir 2.000 a 3.000 places en dos anys.



Més de 1.300 usuaris s’han fet en tres anys amb la targeta AD+



L’ampliació progressiva del nombre de places d’aparcament que fa ja uns dos anys que es va proposar el Comú d’Escaldes-Engordany ha anat acompanyada d’una important millora en tota la maquinària, que es va fer efectiva a l’estiu del 2014, amb la renovació de tots els aparells de control amb una inversió de 600.000 euros.



Aquesta inversió va possibilitar donar nous serveis als usuaris, com la creació d’una targeta única per tots els aparcaments comunals de la parròquia, tant els horitzontals com els verticals. Els usuaris de la targeta AD+ tenen un 50% de descompte sobre totes les tarifes i una hora gratuïta a tots els aparcaments. Des del 17 d’octubre del 2014, quan es va posar en funcionament, són 1.303 usuaris a la parròquia d’Escaldes els que l’han adquirida. El doble que la segona parròquia amb més persones que fan servir la targeta AD+: Andorra la Vella amb 564. Aquesta és una iniciativa que s’ha engegat a nivell nacional amb un èxit rotund de 3.309 targetes repartides.



Per darrere hi ha la Massana, amb 445; Encamp, amb 379; Sant Julià de Lòria, amb 259; Ordino, amb 249, i Canillo, amb 110.



No hi ha dubte que al Principat, un país en el qual es fa gairebé imprescindible tenir cotxe per fer desplaçaments –sobretot interparroquial– i en el qual abunda el turisme, un aparcament al centre de la capital o Escaldes és sinònim d’èxit.