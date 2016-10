Les associacions aproven les instal·lacions de la gatera

Les associacions animalistes del Principat veuen amb bons ulls les instal·lacions de la nova gatera del país. Tant Laika com Bomosa creuen que dit emplaçament millorarà l’acollida dels gats d’Andorra, «ja que fins ara només gestionàvem les adopcions a través de les associacions», matisa el president de Laika, Josep Mas.



Es preveu que la gatera podrà acollir entre uns 40 i 50 gats. Una xifra que Laika confirma però que Bomosa veu una mica allunyada de la realitat. I és que amb els diferents espais de la gatera «creiem que es podran acollir com a màxim uns 30 gats. Perquè tot i que hi ha zones diferenciades que permetran aïllar els animals malalts dels sans, amb tot no creiem que hi hagi espai per tenir una cinquantena de gats», puntualitza la representant de Bomosa, Coral Bonnín.



Colònies del carrer / La nova gatera, però, només donarà acollida a aquells gats domèstics que necessitin adopció. Per tant, les colònies del carrer seguiran estant a la intempèrie.



Coral calcula que al país hi ha «uns 10.000 gats en colònies del carrer». Un nombre força elevat i que genera dubtes a Bomosa. Doncs «ens fa por que no es puguin cobrir totes les expectatives».

En aquest sentit, tant Laika com Bomosa recorden que els comuns són els encarregats de controlar les colònies i esterilitzar els gats per evitar-ne una proliferació descontrolada.



D’altra banda, Acana dóna suport a les noves instal·lacions i destaca que tot i que encara no ha pogut visitar la gatera, aquesta serà molt beneficiosa per millorar la situació dels felins. Tot i això, la presidenta d’Acana, Ana Marques, recorda que hi ha «menys abandonaments de felins» però que és «més difícil adaptar un gat del carrer a una casa que no pas un gos». Així, la gestió i les proves «que s’ha de fer per a l’adopció són diferents».