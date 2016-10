Notícia El PS no se suma al pacte per la salut perquè és «un xec en blanc» Gili qualifica «d’inacceptable» que el Govern intenti orientar la Fiscalia en les irregularitats del SAAS La consellera Rosa Gili, a la pantalla, i els consellers Gerard Alís i Pere López, tots del Grup Mixt pel PS. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Soicaldemòcrata no formarà part del Pacte d’Estat per la sanitat i ja ho ha notificat al ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany. La consellera socialdemòcrata Rosa Gili ho va anunciar ahir en una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra (RNA). Segons la parlamentària, el motiu del rebuig és «que la majoria de les accions incloses al document que es va passar als grups parlamentaris són executives», és a dir, que només són competència del Govern. Gili es va preguntar si se’ls demana «un xec en blanc», i va advertir que el seu partit no pretén compartir el «desgast» que suposarà prendre «decisions impopulars».



D’altra banda, la consellera va qualificar «d’inacceptable» que des del Govern s’intenti «orientar» la Fiscalia després d’haver-li enviat la documentació sobre les irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). A més, va afegir que, durant els últims anys, des de l’Executiu hi ha hagut «certa complicitat» amb les pràctiques denunciades des del Tribunal de Comptes, segons va resumir el PS en una nota de premsa.



La consellera general també va aprofitar la seva intervenció a la ràdio pública per criticar l’actuació del Govern davant les irregularitats detectades al SAAS. Per una banda, per la seva «lentitud» a l’hora de reaccionar: «Això fa temps que dura i a l’Executiu ho haurien de saber. Com és que no s’ha fet res fins ara?». Gili va etzibar que «hi ha una certa complicitat». D’altra banda, la parlamentària va retreure al Govern que argumenti que, malgrat entregar la documentació a la Fiscalia, el problema seria només de caràcter administratiu. «Ens sembla inacceptable», va afirmar amb rotunditat.



Gili va voler mostrar-se confiada en què aquest missatge no influirà en l’actuació que emprendrà el Ministeri Públic respecte l’actuació del SAAS. «No dubto de la independència de la Fiscalia, però no vull que se la vulgui orientar», va declarar. La consellera va insistir que «cal que les coses canviïn al SAAS», ja que «no pot ser sistemàtic que se saltin la normativa».



CONVERSES AMB ELS COMUNS / Durant l’entrevista, Gili també va argumentar la posició del PS respecte la llei de col·laboració entre administracions, text al qual s’ha presentat una esmena a la totalitat. «Ens ha sobtat per moltes raons»,va admetre. «Martí, en lloc d’enfrontar-se a qui s’ha d’enfrontar, porta les coses al Consell General», va raonar. Per a la consellera, la manera com estan plantejades les mancomunitats són «una estructura que comportaran més costos».



Quant a la possibilitat de mobilitat entre treballadors públics, és a dir, entre administracions, Gili va confessar que «no la veiem malament» però va matisar que, ara per ara, «la llei ho impedeix». La consellera socialdemòcrata va subratllar amb contundència que «han de fer ja aquesta punyetera reforma de la llei de la funció pública».