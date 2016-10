Notícia ERC demana retirar els símbols franquistes a Organyà La formació presentarà la moció en el plenari de la setmana vinent Escut franquista als bancs de Santa Maria d’Organyà. Autor/a: Ràdio Seu

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Organyà presentarà al proper plenari, previst per la setmana vinent, una moció en què demanarà la retirada dels símbols franquistes encara existents al municipi. La formació republicana fa referència, concretament, a la simbologia feixista present als bancs de l’església de Santa Maria, propietat del Bisbat d’Urgell, segons informa Ràdio Seu.



Esquerra Republicana defensa la necessita de «mostrar un rebuig contundent cap a les mostres de suport a períodes dictatorials, que s’han caracteritzat per l’ús injustificat de la imposició i opressió cap a persones i col·lectius contraris a la seva ideologia». El regidor del partit republicà, Sergi Parramon, va declarar ahir que confia en què «totes les forces polítiques demòcrates que conformen el ple de l’ajuntament li donaran el seu suport i s’aprovarà la moció», fet que ha de portar el consistori a demanar la retirada al Bisbat.



Alhora, Parramon espera una resposta positiva del Bisbat per tal que «Organyà quedi lliure de simbologia feixista» i que «quan es facin visites culturals a l’Església i esdeveniments de tot tipus podrà fer-se en un espai on hi haurà respecte per la democràcia i la llibertat».



La moció recorda que «l’article 15 de la Llei de la memòria històrica, aprovada a les Corts espanyoles el 26 de desembre de 2007, insta les administracions públiques a prendre les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura». També exposa que «la maduresa política de la nostra ciutadania ja no permet mantenir els vestigis ni les exaltacions als repressors de la llibertat, de la democràcia i del nostre país en el nostre espai públic», i advoca perquè l’espai públic sigui «una visibilització dels valors democràtics, de pau, de justícia i respecte de la societat».