Més de 16 anys de presó per als acusats en l’‘Operació Neta’

En el marc de l’operació antidroga ‘Neta’, el Ministeri Fiscal demana per a les sis persones jutjades més de 16 anys de presó per consum i tràfic de drogues i que formaven part d’una xarxa de distribució al municipi d’Escaldes-Engordany. Al judici, que va celebrar-se al Tribunal de Corts durant tot el dia d’ahir, només van comparèixer quatre dels acusats i tres dels quatre policies encarregats de la investigació, i es van recollir les declaracions de més d’una desena de testimonis, alguns dels quals no van fer acte de presència al judici.



Les investigacions al voltant d’aquesta operació van començar el novembre de l’any 2013, arran de les sospites de la policia que en alguns bars del municipi hi havia un flux anormal de gent que entrava i sortia en qüestió de minuts. Algunes d’aquestes persones, que també visitaven assíduament la majoria dels bars que es van investigar –tots per Escaldes-Engordany–, tenien antecedents penals relacionats amb les drogues i aturaven els automòbils al davant durant breus segons donant peu a una «suposada» recollida de material. Les detencions, que van arribar gairebé a la trentena, van començar el mes de juny de 2014 i van saldar-se amb diversos detinguts en presó preventiva, un dels quals va arribar a estar-hi un any sencer.

Cocaïna, haixix i marihuana / La trama tenia el seu origen més enllà de la frontera, a la Seu d’Urgell. Des d’allà, un dels detinguts entrava la droga al Principat per facilitar-la al principal distribuïdor, B.M., que l’emmagatzemava al seu domicili, on suposadament preparava les quantitats per a la seva venta. Aquest fet va quedar corroborat per la policia en trobar-hi més de 200 grams d’haixix, vuit de cocaïna i dos de marihuana, tot això acompanyat de diversos objectes que induïen a la seva comercialització com una bàscula, bosses de plàstic foradades–amb què s’embolcalla la cocaïna– i vàries bossetes tradicionalment destinades a la seva distribució.



Aquest segon subjecte es dedicava a donar voltes pel barri en cotxe o quedant en bars amb clients i intermediaris per facilitar-los la mercaderia que, posteriorment, es dedicaria al consum propi o a la seva revenda. Segons les trucades i els missatges intervinguts per part de les autoritats, els mètodes de venda anaven des de passejar els gossos –els agents van posar sota sospita que es passegés el gos fins a set vegades al dia o que parlessin de passejar els animals i, finalment, quedessin en una zona desplaçada sense cap gos– fins a fer una «cerveseta» en algun local de la zona. Pel que fa a la resta, rebien el material del distribuïdor i la repartien per altres bars o es dedicaven a la venda particular.



Els acusats, però, van defensar-se en tot moment durant el judici al·legant el consum propi de les substàncies, deixant sempre clar «que ells no participaven en cap procés de venda» sinó que «compartien» la droga que algun d’ells aconseguia i «es repartien les despeses». Malgrat tot, alguns dels testimonis van declarar com havien comprat cocaïna, marihuana o haixix a diversos dels acusats, en especial al senyor B.M. i al gerent del principal bar escaldenc implicat.



Penes de 2,5 a 5 anys / Les penes que la fiscalia ha demanat per a cadascun dels acusats van des dels vuit mesos per un; dos anys i mig per a tres d’ells; tres per a un altre, i cinc per a un sisè (tots amb part condicional).



Pel que fa a les quantitats monetàries, s’eleven per sobre dels 13.000 euros en la suma total, a més de l’expulsió de tots aquells no-residents, tot i que la majoria tenen feina i família a Andorra.



La defensa, per la seva part, va argumentar la falta de proves de la policia, que no va poder demostrar físicament que es produïssin intercanvis de droga entre els seus membres i els compradors finals, malgrat les acusacions per part d’alguns testimonis i l’evidència d’alguns missatges.