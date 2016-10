Una major «sensibilització», el detonant de les demandes

Per al ministre de Finances, Jordi Cinca, dos efectes expliquen l’increment de les demandes de sospita experimentat per la Unitat d’Intel·ligència Financera en el decurs del 2015 i en comparació amb l’exercici anterior. El titular portaveu va voler atribuir l’augment de les denúncies a «una major sensibilització per part dels obligats» arrel dels canvis efectuats, els darrers anys, en matèria fiscal per a la seva adequació al context internacional.



Si bé va defensar que el notable creixement –del 67% en només un any– desemboca de la comprensió, en el si del sector bancari i financer, que cal «cooperar» i transmetre una imatge de «transparència» de cara a l’exterior tot seguint l’exemple governamental, Cinca va reconèixer l’efecte de l’afer BPA en aquesta crescuda. El cas ha portat els obligats «a ser «més escrupolosos» i fer més declaracions de sospita.



Comissió PANA / Jordi Cinca va assegurar ahir, en el decurs de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i a instància de les preguntes dels mitjans, no tenir «cap notícia» de la intenció, per part del Parlament Europeu, de convidar-lo a declarar davant de la comissió que investiga els Papers de Panamà.



El ministre de Finances «valoraria», en cas de ser finalment citat per participar de la investigació que efectua el comitè anomenat PANA, «aprofitar» la citació «per què és realment Andorra». Asseverant no tenir «cap inconvenient» en comparèixer, el portaveu governamental va lamentar el fet que «massa sovint es té interès en eclipsar la realitat» i «aprofitar qualsevol qüestió» per tacar la imatge d’Andorra. Jordi Cinca cercaria, a través de la seva compareixença al Parlament Europeu, «seguir fent pedagogia del que és Andorra a l’exterior», tot explicant els canvis en favor de la transparència desenvolupats els darrers anys.