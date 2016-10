El Govern modifica la llei per garantir la denominació d’origen

El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a una modificació de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat encarada a assegurar que els productes que es defineixen com a andorrans, ho són vertaderament. El Ministeri de Turisme i Comerç ha impulsat, incitat pel departament d’Agricultura, una sèrie de canvis en el si d’aquesta norma per tal que les marques que vulguin identificar-se amb emblemes com la bandera o l’escut nacionals tinguin l’obligació de proporcionar proves «de transformació suficient» dins les fronteres per obtenir dita denominació d’origen.



El director d’Agricultura, Landry Riba, va comparèixer durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per exposar les modificacions del reglament pel qual es regeix l’empra de signes d’Estat, amb les quals es dificulta l’accés dels productors al certificat de producte andorrà amb l’esperit principal, va afirmar, de «protegir» la fabricació nacional. Així doncs, d’ara endavant, caldrà superar determinats filtres per «poder obtenir l’etiqueta d’origen preferencial andorrà».



L’enduriment dels requisits per a presentar-se sota la ‘marca Andorra’ no únicament beneficia els productes de casa. Tal com va explicar Riba, el nou plantejament també s’encara a evitar la «confusió» en què ara pot caure el visitant en visitar el país i adquirir un producte que es fa dir andorrà malgrat no haver estat elaborat al país. Aquests malentesos, no obstant, no quedaran eradicats de seguida: els canvis no tindran un caràcter retroactiu, per la qual cosa, tal com va reconèixer el director d’Agricultura. Per a que això passi caldrà esperar que el registre de les marques que ara usen emblemes andorrans sense ser-ho, caduquin, la qual cosa podria trigar 10 anys.



Registre amb ‘Andorra’ com a nom / El proteccionisme dels productes andorrans queda contrarestat, en l’actualització de la norma del 2000 anunciada ahir, per la possibilitat que dóna a les empreses foranes de registrar-se sota la denominació ‘Andorra’. Fins l’actualitat, tal com va recordar la secretària d’Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano, les marques que, arribades de fora, volien inscriure’s emprant el nom del país, havien d’afegir dues altres paraules. Ara, seguint l’exemple oferit per Soriano, Nike podrà dir-se ‘Nike Andorra’ sense necessitat de trencar elseu nom amb un «esport» de per mig.