El frau fiscal s’inclourà al Codi Penal el tercer trimestre de 2017

El ministre de Finances no es va voler «comprometre» amb una data concreta per evitar «incompliments», però preveu que la modificació del Codi Penal que, entre altres canvis, ha d’incloure la tipificació del frau fiscal, hagi entrat a tràmit parlamentari a finals d’aquest exercici o, a molt estirar, a principis de 2017, abans no finalitzi el primer trimestre. De complir amb aquesta calendarització, les actualitzacions de la normativa es produirien a temps per a l’avaluació a què Andorra es veurà sotmesa per part del Moneyval entre el març i l’abril de l’any vinent.



El titular portaveu del Govern, Jordi Cinca, va insistir en desvincular les modificacions en la normativa de l’examen d’adequació al context en matèria fiscal a què el país es veurà sotmès pel comitè internacional. En relació amb això i malgrat reconèixer que els canvis legislatius aportaran punts a favor dins s’aquesta supervisió de caràcter supranacional, Cinca va insistir en recordar que les mesures que en les properes setmanes han d’entrar al Consell General donen continuïtat a l’acció en favor de combatre el frau fiscal que el Govern de Martí ha impulsat d’ençà seva arribada la darrera legislatura.