El síndic rep els promotors de la ILP per allargar la baixa

Ja són mig miler les signatures que recollides per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per una mare i un futur pare nacionals en favor d’allargar la baixa per maternitat d’Andorra –estipulat en quatre mesos– fins el termini de 26 setmanes recomanat per l’Organització Mundial de la Salut. A l’àmplia acceptació amb què s’ha rebut aquesta acció ciutadana cal afegir el beneplàcit del síndic general. Vicenç Mateu va rebre ahir Ariadna Nòria i Guillem Forné per escoltar la petició que els dos darrers esmentats volen fer arribar al Consell General suportats per les firmes d’andorrans també favorables a ampliar el termini de permís pel naixement d’un fill.



El president del Parlament va fer saber a Forné i Nòria les «bases legals» que la seva iniciativa ha d’acatar per tal de ser acceptada a tràmit al Consell per al seu posterior debat. «El procés és molt dificultós», va assegurar la impulsora del projecte. Per tal que sigui tingut en compte i seguint les recomanacions del síndic, caldria que s’aportessin les fotocòpies dels passaports. Els promotors cercaran, però, alternatives per tal que l’àmplia petició social, en cas que arribi a les 3.000 signatures necessàries, sigui escoltada pels parlamentaris. Una de les opcions passa per demanar als partidaris d’aquesta ILP una fotografia de la seva identificació que des de l’organització mateix s’encarregarien d’imprimir i adjuntar. «La intenció és anar fins al final tot i els obstacles que se’ns vulguin posar», va explicar Nòria.

Dificultats / Les objeccions i dificultats presentades per Mateu i que desemboquen del fet que es tracta només de la segona ILP que naix al Principat, entre altres factors, va quedar tanmateix contrarestada pel que Nòria va entendre per un beneplàcit.



El síndic va voler fer incidència en el cost que podria tenir la mesura per a la sanitat pública, la qual cosa es responia informant sobre el cost per als pares de demanar temps a les empreses per atendre els seus fills per malaltia.



Amb tot, i malgrat el debat i la posada en consciència representada duran la trobada pel síndic, Nòria es va mostrar confiada que aviat s’arribi als 3.000 vots en favor gràcies a la desena de punts de recollida repartits per establiments del país.

Un cop efectuada la trobada amb la sSndicatura tot cercant l’aprovació del projecte i la verificació que es va «pel bon camí», els impulsors de la iniciativa sospesen reunir-se amb els components dels grups parlamentaris per cercar el suport a la proposta també en l’àmbit polític.