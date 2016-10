Nacho Martín, ambaixador de la Lliga Endesa

La Lliga Endesa compta amb una quinzena d’ambaixadors per traslladar els valors de l’esport, ajudar en iniciatives solidàries i connectar amb els joves aficionats al bàsquet. El BC MoraBanc Andorra té una d’aquestes figures, Nacho Martín.



Aquesta iniciativa es va iniciar la temporada passada, amb només vuit jugadors. En aquesta ocasió quasi es dobla la xifra. Els escollits han estat designats pels seus propis clubs. A més de Martín formen aquest grup selecte Ilimane Diop (Baskònia), Marcus Eriksson (FC Barcelona Lassa), Eulis Báez (Herbalife Gran Canària), Nicolás Richotti (Iberostar Tenerife), Pere Tomàs (ICL Manresa), Chema González (Montakit Fuenlabrada), Darío Brizuela (Movistar Estudiantes), Alfonso Sánchez (Real Betis Energía Plus), Álex Suárez (Reial Madrid), José Ángel Antelo (UCAM Murcia), Dani Díez (Unicaja), Guillem Vives (València Basket), Henk Norel (Tecnyconta Saragossa) i Albert Ventura (Divina Seguros Joventut).



Entre les tasques que desenvolupen està la de participar en diferents accions dins de la zona on resideixen per donar a conèixer els valors de l’esport en centres escolars, esdeveniments i competicions organitzades per l’ACB. Aquests jugadors seran visibles durant els partits perquè portaran el logotip que els acredita com a ambaixadors de la Lliga Endesa.

Ple a València / El MoraBanc juga diumenge a la pista del València Basket. Amb una sèrie d’iniciatives realitzades per l’entitat de la capital del Turia s’espera el ple absolut al pavelló de la Font de Sant Lluís, que significarà vendre totes les entrades a la venda per segon cop aquesta temporada. Per al partit debutarà el darrer fitxatge dels taronges, el pivot ucraïnés Viacheslav Kravtsov, que va arribar la setmana passada i està en la dinàmica de l’equip des de llavors. Assegura sentir-se a punt per tenir els seus minuts: «Em sento preparat per ajudar ja a l’equip en aquest partit».