Derrota amb Portugal i Espanya rival a quarts

El pitjor rival que podia tocar és el que tindrà la selecció als quarts de final del Campionat d’Europa sub-20 de Pully (Suïssa). S’enfronta avui a la màxima favorita, Espanya, que no va poder acabar líder del seu grup.



A pesar de tenir tota una selecció com la portuguesa al davant, la primera part va ser força igualada, amb ocasions en ambdues porteries. Gerard Miquel va tenir la millor ocasió, amb un penal comès sobre ell mateix, però el porter li encertava la direcció de la pilota. Poc després, a dos minuts minuts i mig per concloure el període, arribava el primer gol lusità. Gonçalo Nunes aprofitava un malentès andorrà al mig del camp per dirigir-se en solitari cap a la porteria i marcar.

A la represa Andorra aconseguia empatar al minut 29, amb una rematada ajustada de Miquel. Però ben poc va durar l’alegria perquè just en la següent jugada Pedro Batista aconseguia el segon pels portuguesos. El conjunt de Roger Corral va anar a buscar de nou equilibrar el resultat, però a falta de quatre minuts pel final l’equip lusità feia el tercer, amb un penal transformat per Gonçalo Pinto.



Andorra conclou la fase de grups en el tercer lloc, amb quatre punts. La primera plaça va ser per a Portugal, l’únic conjunt de tota la competició en guanyar els tres partits. Segona va ser Itàlia i última Anglaterra. Sorprenentment al grup B el primer lloc va ser per a França, deixant Espanya segona. Aquest fet provoca que l’enquadrament sigui amb qui menys es desitjava. La resta d’enfrontaments als quarts de final d’avui són: França-Anglaterra, Alemanya-Itàlia i Suïssa-Portugal.