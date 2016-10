Augment del 16% de les Beques ARA

Els esportistes més destacats del país tornen a comptar amb l’ajuda econòmica de les Beques Alt Rendiment d’Andorra (ARA) per desenvolupar la seva activitat esportiva. L’onzè cicle d’aquestes subvencions individuals ascendeixen un setze per cent respecte l’any passat. Són un total de 57 atletes els que se’n beneficien i sis els programes que s’hi desenvolupen.



La quantitat que es reparteix puja fins els 312.961 euros, el que significa un augment del setze per cent respecte el 2015, quan es van distribuir 264.275. En el programa elit hi són integrats set esportistes, quatre dels quals de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i tres de la de muntanyisme. Lluís Marín és el més beneficiat amb 28.000, seguit per Joan Verdú (18.000), Mireia Gutiérrez (17.000) i Marc Oliveras (14.000). De la de muntanyisme Xavi Areny en percep 10.000, Ferran Teixidó, 6.000, i Maria Fargues, 5.000. Al programa de plans especials hi entren sis atletes, amb Òscar i Marc Casal rebent la xifra més elevada, amb 3.000 per cap. Els ens de muntanyisme, tir i d’esports adaptats són els que hi tenen representació.



La xifra més elevada d’esportistes és la de promeses, amb un total de 31. A Roger Puig, de la Federació Esports d’Adaptats, se li adjudiquen 8.500, mentre que a Irineu Esteve i Carles Aguereles, de la FAE, 6.000. El programa de joves promeses, el que creix més significativament, està composat per tretze atletes. La palista Mònica Dòria és qui té la major ajuda pública, de 5.450, per la progressió que ha mantingut els últims mesos i per la seva preparació de cara a classificar-se pels Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. En l’apartat acadèmic hi entren 69 alumnes, 18 dels quals en el batxillerat lliure i 51 en l’esport-estudi. Els centres escolars on ho realitzen són el Liceu comte de Foix, Escola Andorrana, Col·legi Pirineus, Sant Ermengol, Janer i Font Romeu .



Els atletes sèniors compten amb uns premis econòmics pels resultats obtinguts el darrer any. Són 36.200 els que es reparteixen. Lluís Marín, per la tercera plaça en una Copa del Món guanya 13.200, mentre que Joan Verdú 5.000 per una victòria a la NorAm, la mateixa quantitat Carles Aguareles pel triomf obtingut a la Copa d’Europa i Ferran Teixidó pel quart lloc al Campionat d’Europa. El premi per a la judoka Laura Sallés és de 3.000 per la novena posició al Grand Slam de París.



Aquestes beques segueixen criteris de resultats esportius de l’última temporada, el grau d’assoliment dels objectius plantejats, la progressió i les fites de la temporada següent. Són «un reconeixement a l’esforç de cada esportista», com indica Jordi Beal, secretari d’Estat d’Esports, remarcant que serveixen per ajudar-los en la seva activitat de preparació i competitiva amb la «idea de portar-los a l’elit internacional». Respecte al desè cicle hi ha un esportista més, però l’augment és més significatiu tenint en compte que en el vuitè n’eren 32. En aquell cicle es van repartir 220.100. Dividits en programes, el d’elit és el que s’endú la major part, amb 111.035, seguit pel de promeses (97.050), joves promeses (56.676) i plans especials (12.000).