Andorra disposa del primer TAC helicoïdal veterinari dels Pirineus

Andorra ja disposa –des del passat mes de juliol– d’un TAC helicoïdal General Elèctric multitall. L’únic a Andorra i a l’àrea dels Pirineus, segons va detallar ahir el cap visible de l’equip de la clínica Món Veterinari, Jordi Giné.



L’Hospital Món Veterinari ha estat l’encarregat de dotar el país amb dita innovació tecnològica, i segons Giné, l’adquisició del TAC ha estat propiciada per la demanda de diagnosi que darrerament ha proliferat al Principat. «Veiem que hi ha una incidència superior» de malalties que requereixen aquestes tecnologies, «com el càncer», va matisar Giné.



El cap de l’equip clínic va destacar que al país cada cop hi ha més casos de càncer en animals de companyia, sobretot de gats i gossos (doncs són els acompanyants més comuns), «però també és cert que cada vegada les mascotes viuen més anys i que els mètodes de diagnosi van evolucionant. Amb tot, cada dia es diagnostiquen més malalties i s’hi pot actuar abans, per això és tan important la prevenció».

Una prova costosa / Cada prova realitzada amb aquest nou TAC oscil·la entre els 250 i 300 euros. És una mesura costosa, però amb què es pot «millorar molt l’atenció i cura dels animals», va afirmar Giné. El TAC està situat a les instal·lacións de l’Hospital Món Veterinari, tot i això, està disponible per a tots els centres –a una distància d’aproximadament 180 quilòmetres a la rodona– que ho requereixin, va destacar Giné. Per tant, el podran fer servir tots els veterinaris del Principat i els voltants del Pirineu, com la província de Lleida o la Cerdanya. I és que actualment només hi ha dos TACs iguals –amb les mateixes característiques tecnològiques i prestacions– a tot Catalunya. Un està a Tarragona i l’altre a Barcelona. Des que Andorra disposa del nou aparell ja s’han realitzat prop de 125 TACs. Molts d’ells per atendre a animals forans.



Formació específica / Per interpretar les imatges resultants del TAC cal tenir una formació específica. Per aquest motiu, l’Hospital Món Veterinari compta amb l’ajuda de tres radiòlegs especialitzats que –a través de teleradiografies– donen el seu suport i ajuden a interpretar els diagnòstics.



Dits experts resideixen fora del Principat, per tant, «quan necessitem ajuda en algun cas ens posem en contacte a través de les noves tecnologies i ens donen la seva valoració».

Especificitats del TAC / El tipus de TAC adquirit a Andorra permet aconseguir un grau de detall molt alt i una qualitat d’imatge molt bona. A més, per les seves característiques, permet realitzar la prova amb menys radiació i menys temps d’adquisició. Per tant, l’animal està menys temps anestesiat.



L’ús del TAC està especialment indicat en el diagnòstic de patologies pulmonars i de mediastí, patologies abdominals, detecció de tumors i possibles metàstasis. Tot i això, és una tècnica diagnòstica que també té una gran utilitat dins de les traumatologies que afecten les estructures del cap.



Per ara, el TAC helicoïdal instal·lat al Principat està pensat per a ser emprat en gats i gossos, tot i que dita màquina també es pot fer-se servir en animals més grans com els cavalls, malgrat s’haurien de fer modificacions en la llitera base on es col·loquen els animals per ser examinats.