100 termes dels moviments migratoris recollits en una obra

El Termcat, amb el suport del Servei de Política Lingüística, ha publicat la Terminologia de les migracions. Una obra que es composa de més de 100 termes referits als moviments migratoris, com estatus de refugiat, migració en cadena o refugiat in situ, amb els equivalents en castellà, anglès i francès.



Els moviments migratoris han estat constants en la història, i en el present són un tema d’actualitat per diversos motius. En aquest diccionari s’hi recullen termes relacionats amb els tipus de desplaçaments, les situacions en què es poden trobar els migrants o els efectes de les migracions.



Per exemple, s’hi poden trobar termes com ara: desplaçament intern, devolució, irregularitat sobrevinguda o malbaratament de cervells. Els termes referits concretament a la condició de refugiat també es difonen en una infografia.



Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient, segons detalla l’Exectui.

Un estudi acurat / Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Per aquest motiu es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, en què es va analitzar cada cas en particular per a arribar a una denominació i una definició de consens. Aquests termes han estat ratificats després en les sessions de treball del Consell Supervisor del TERMCAT.



A més, aquest conjunt de termes s’integrarà en un diccionari més ampli, en curs d’elaboració, dedicat a les relacions internacionals. En el moment present, els moviments migratoris ocupen bona part de la informació d’actualitat, i per aquest motiu s’ha considerat oportú avançar la publicació de la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

Col·laboració / La col·laboració entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Termcat es remunta a gairebé dues dècades (1997) amb l’objectiu d’elaborar i editar diccionaris, vocabularis, lèxics i terminologies per difondre els termes adequats en català d’especialitats esportives, mèdiques, científiques i tècniques.