A exposició els robots del cinema més coneguts

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en col·laboració amb l’Associació Ull-Nu, ha organitzat l’exposició Robots en el cinema de ciència-ficció, que s’inaugurarà el pròxim 8 de novembre a les 20.00 hores del vespre a la sala d’exposicions ArtAlroc.



La mostra, comissariada per Hèctor Mas, director del Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus Ull-Nu, recull materials de més de 200 pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb robots, entre les quals consten no només les més emblemàtiques, sinó les més rocambolesques del gènere.

Recorregut cronològic / Un seguit d’objectes originals utilitzats a rodatges, reproduccions, cartells, fotografies i altres materials gràfics es distribueixen en un recorregut cronològic que s’inicia amb la primerenca Houdini in the Master Mystery, dirigida per Burton King l’any 1919, fins a arribar a Morgan de Luke Scott, estrenada aquest mateix any. També hi haurà un bust original d’Arnold Schwarzenegger a The Terminator (1984) i una reproducció a mida real de R2D2 de Star Wars (1977)

100 anys de cinema / En total, els assistents podran veure gairebé 100 anys de cinema que ofereixen una oportunitat única per retrobar-se amb alguns dels personatges més emblemàtics del 7è art, i alhora reflexionar a l’entorn de l’ésser humà i allò que el defineix.



Algun dels temes que es tracten són per exemple l’encarnació del desig de domini de l’home envers la dona en la figura del robot o com l’aparició dels robots al cinema de ciència-ficció obliga l’espectador a plantejar-se què defineix de forma inherent l’ésser humà com a espècie.



Una desena de curtmetratges amb protagonistes robots es projectaran al final del recorregut i es realitzaran un seguit d’activitats paral·leles per a totes les edats.