Andorra, entre els països europeus més formats en primers auxilis

Andbank i la Creu Roja Andorrana van renovar ahir la col·laboració d’ambdues entitats en el Programa de primers auxilis per a infants (PAPI) que s’imparteix a les escoles del Principat. La formació va a càrrec de la Creu Roja i, segons el seu president, Josep Duró, amb tota la feina que s’ha fet s’ha posicionat Andorra «com un dels països europeus més formats en l’àmbit de primers auxilis».

Precisament, per aquest bon posicionament, Duró va remarcar que països forans com Liechtenstein i Luxemburg s’han interessat pel model de formació de primers auxilis andorrà i que volen importar-lo per poder establir dita formació en els seus centres educatius. A banda d’aquest interès estranger, Duró va assegurar que hi ha la possibilitat que el projecte pugui ser també exportat a l’Àfrica.

A punt de fregar l’objectiu / La Federació Internacional de la Creu Roja es va proposar que al 2014 el 75% de la població mundial tingués una formació en primers auxilis. Aquesta xifra no s’ha assolit, però Duró va destacar que Andorra té en aquest àmbit un 60% de població formada. Per tant, «preveiem que d’aquí a uns anys nosaltres sí podrem arribar a aquest percentatge».

Tanmateix, el president de la Creu Roja Andorrana va puntualitzar que els països veïns com França o Espanya només disposen d’un 20% de població que té alguna formació en primers auxilis. També va matisar que en ser Andorra un país petit, «és més fàcil arribar a la població i procurar que més gent tingui la formació».



450 formats / Actualment, totes les escoles del Principat inclouen el curs de primers auxilis, un fet que també posa en «referència» el país i que altres territoris «volen adaptar», va destacar Duró.

El president va detallar que durant aquest any ja s’ha impartit la formació a més de 450 alumnes i que en acabar l’any es preveu haver-ne format uns 650. Els cursos de formació realitzats a les escoles es contemplen com una assignatura més i es divideixen segons dues franges d’edat. Un s’imparteix per a alumnes menors de 10 anys i un altre per a majors de 16. Per aquests darrers alumnes també es complementa la formació amb un apartat dedicat als riscos laborals.

Sis anys en peu / El programa PAPI fa sis anys que està en funcionament, i en el cas de les empreses, Duró va explicar que al país es fan aproximadament unes 2.000 sessions cada any, gràcies en part a «l’apropament de les institucions».