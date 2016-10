Baixa un 1,6% el nombre de visitants de juny a setembre

El nombre de visitants que han entrat al país durant els mesos de juny a setembre d’enguany ha baixat un 1,6% respecte al mateix període de l’any anterior.



Segons va informar ahir el Departament d’Estadística. En aquest quadrimestre estiuenc han entrat a Andorra un total de 2.950.606 visitants mentre que l’any anterior ho van fer 2.998.241.



El departament ha registrat una davallada del 6,9% en el nombre de visitants a l’agost i d’1,2% al juny. Per contra, durant els mesos de juliol i setembre els visitants han augmentat, en un 2,7 i en un 1,7% respectivament. Les dades també mostren que des de gener a setembre els visitants han augmentat un 1% i que en els darrers 12 mesos han pujat un 1,5%.



Desglossament per mesos / Per mesos, el Departament d’Estadística ha registrat que al juny el país va rebre 558.258 visitants, a l’agost 982.172 persones al juliol 784.269 visitants i al setembre 625.907.



Les famílies i les parelles segueixen sent el perfil de visitants més important, sobretot als mesos de juliol i agost, en què la meitat dels visitants ho han fet en família i la quarta part en parella. Pel que fa al motiu de la visita, la majoria estan interessats en les compres, gairebé la meitat, mentre que una quarta part arriben per visitar Andorra en general i passejar per la natura. La pernoctació mitjana dels turistes s’ha situat entre dos i tres dies.