Compromís posa en qüestió les obres per adequar el cinyell verd

La darrera picabaralla entre la junta municipal i l’oposició l’han aixecat les obres que s’estan efectuant al llarg del cinyell verd per a la seva adequació. Compromís les posa en dubte tot assegurant que les operacions estan suposant una «oportunitat perduda» mentre que, per la seva banda, des del Govern es defensa que els canvis efectuats fins ara ja han demostrat que es «millora el pas» i que, amb tot, cal esperar, a que les tasques dels operaris finalitzin.



El grup municipal de Compromís x La Seu va catalogar ahir com «una oportunitat perduda» les obres del cinyell verd al tram entre el riu Segre i el parc de Bombers. El portaveu de la formació, Òscar Ordeig, creu que aquest punt pendent s’hauria de completar «amb qualitat» i creu que s’hi ha fet «una despesa inútil, ja que no soluciona el problema de seguretat dels vianants, que gaudeixen d’un passeig privilegiat a l’entorn de la ciutat», informa ràdio Seu.



Compromís considera que «amb les obres que s’han realitzat durant les darreres setmanes no es completa el projecte original aprovat per l’Ajuntament», que té l’objectiu de millorar aquest passeig de 2008. Concretament, creuen que el nou tram «no millora l’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes de la Seu, ans al contrari, n’augmenta la perillositat ja que obliga a caminar per la carretera en un tram de corba amb poca visibilitat». Aquesta obra ha tingut una despesa de gairebé 50.000 euros.



Resposta del Govern / Des de l’equip de Govern, Jesús Fierro va recordar que l’obra que s’ha fet és només una part de la prevista i assegura que sí que es contempla estendre la vorera a tot el tram entre la vora del Segre i els Bombers. Fierro discrepa «absolutament» del comunicat de Compromís i creu que «objectivament no es pot negar que hi ha hagut una millora en la seguretat». El tinent d’Urbanisme va remarcar que l’obra s’ha fet amb una dotació específica pel cinyell verd i que els 50.000 euros inclouen la millora al camí de la Palanca.